Sokk Ausztriában – már megörültek, hogy megmentőt kapott a KTM, erre kiderült: viszi Indiába

Kiverte a biztosítékot Ausztriában az indiai Radzsiv Badzsadzs, a KTM motorgyártó céget a felszámolás alól kimentő Bajaj Auto vezetőjének a nyilatkozata – írja a Kronen Zeitung.
Az üzletember ugyanis azt találta mondani az egyik indiai televíziós csatornának, hogy szerinte
az európai gyártásnak vége, illetve hogy a KTM motorokat akár Indiában is gyárthatnák.
A baljós mondat azt követően hangzott el, hogy a KTM nagy nehezen, de túljutott a csődeljáráson. A menedzsment szerint amúgy a termelés újraindítása meglehetősen jól halad.
A vállalatot a Bajaj Auto 800 millió eurós pénzügyi injekciója mentette meg. Cserében azonban az indiai vállalat kizárólagos tulajdonába akarja venni a Pierer Bajajt, Stefan Pierer és az indiaiak közös cégét, amelynek a KTM anyavállalatában, a svájci tőzsdén jegyzett Pierer-Mobility AG-ben körülbelül 75 százalékos részesedése van.
Ezzel a Bajaj gyakorlatilag egyedül dönthetne a KTM ügyeiben is.
Radzsiv Badzsadzs az interjúban állítólag hangsúlyozta, hogy a KTM mint egy életstílust jelző prémiummárka „felbecsülhetetlen értékű” a Bajaj számára, és jelentősen hozzájárul a konszern üzleti tevékenységéhez. Majd hozzátette, hogy vissza kell állítani a márka presztízsét és csökkenteni kell a költségeket. Ha ezt hatékonyan végrehajtják, a KTM-nek „ragyogó jövője” lesz.
Másrészt – és ez a lényeg – a magas költségek miatt az európai gyártásnak vége.
Badzsadzs egy példát is hozott, amire felszaladt a bécsiek vérnyomása. A brit Triumph motorkerékpár-gyártó az egész gyártást Thaiföldre helyezte át, de ma már Indiában is gyárt – mondta az indiai üzletember.
Ha a Triumph tizenöt évvel ezelőtt meg tudta tenni, miért ne tehetné meg elvileg a KTM is?
„Az indiai telephely nagyon versenyképes. Míg a KTM Európában csak küszködik, azok a KTM motorok, amelyeket a Bajaj már Indiában gyárt és onnan exportál, több mint 30 százalékos EBITDA-t hoznak.”
Jelenleg nem tervezzük a gyártás áthelyezését
– reagált a sajtóhírekre Gottfried Neumeister, a KTM vezérigazgatója. A KTM talpra állítása a tervek szerint rendben folyik, a fókuszban három márka, a KTM, a Husqvarna és a GasGas áll.
Az olasz MV Agusta motorgyártó részvényeit már eladták, kivonultak a kerékpárüzletágból, és felhagytak a CFMoto márka forgalmazásával is.
A tulajdonos Pierer Mobility részvényei csütörtökön Zürichben 2,9 százalékkal, 15,6 svájci frankra erősödtek. Év eleje óta viszont több mint 22 százalékkal csökkent az árfolyamuk.
