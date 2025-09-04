Sokk Ausztriában – már megörültek, hogy megmentőt kapott a KTM, erre kiderült: viszi Indiába

Kiverte a biztosítékot Ausztriában az indiai Radzsiv Badzsadzs, a KTM motorgyártó céget a felszámolás alól kimentő Bajaj Auto vezetőjének a nyilatkozata – írja a Kronen Zeitung.

Alig állt talpra a KTM, már viszik is Indiába? / Fotó: AFP

Vége az európai gyártásnak?

Az üzletember ugyanis azt találta mondani az egyik indiai televíziós csatornának, hogy szerinte

az európai gyártásnak vége, illetve hogy a KTM motorokat akár Indiában is gyárthatnák.

A baljós mondat azt követően hangzott el, hogy a KTM nagy nehezen, de túljutott a csődeljáráson. A menedzsment szerint amúgy a termelés újraindítása meglehetősen jól halad.

A vállalatot a Bajaj Auto 800 millió eurós pénzügyi injekciója mentette meg. Cserében azonban az indiai vállalat kizárólagos tulajdonába akarja venni a Pierer Bajajt, Stefan Pierer és az indiaiak közös cégét, amelynek a KTM anyavállalatában, a svájci tőzsdén jegyzett Pierer-Mobility AG-ben körülbelül 75 százalékos részesedése van.

Ezzel a Bajaj gyakorlatilag egyedül dönthetne a KTM ügyeiben is.

Radzsiv Badzsadzs az interjúban állítólag hangsúlyozta, hogy a KTM mint egy életstílust jelző prémiummárka „felbecsülhetetlen értékű” a Bajaj számára, és jelentősen hozzájárul a konszern üzleti tevékenységéhez. Majd hozzátette, hogy vissza kell állítani a márka presztízsét és csökkenteni kell a költségeket. Ha ezt hatékonyan végrehajtják, a KTM-nek „ragyogó jövője” lesz.

Másrészt – és ez a lényeg – a magas költségek miatt az európai gyártásnak vége.

Badzsadzs egy példát is hozott, amire felszaladt a bécsiek vérnyomása. A brit Triumph motorkerékpár-gyártó az egész gyártást Thaiföldre helyezte át, de ma már Indiában is gyárt – mondta az indiai üzletember.

Ha a Triumph tizenöt évvel ezelőtt meg tudta tenni, miért ne tehetné meg elvileg a KTM is?

„Az indiai telephely nagyon versenyképes. Míg a KTM Európában csak küszködik, azok a KTM motorok, amelyeket a Bajaj már Indiában gyárt és onnan exportál, több mint 30 százalékos EBITDA-t hoznak.”

A KTM nyugtatja a kedélyeket

Jelenleg nem tervezzük a gyártás áthelyezését

– reagált a sajtóhírekre Gottfried Neumeister, a KTM vezérigazgatója. A KTM talpra állítása a tervek szerint rendben folyik, a fókuszban három márka, a KTM, a Husqvarna és a GasGas áll.