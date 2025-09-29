Többhavi ingyen tankolás, százezres jóváírások, elengedett közjegyzői díj – nagyon nem mindegy, hol kötjük az Otthon Startot

Ahogy az iskolakezdés napjával egybeesően repülőrajtot vett a legújabb államilag támogatott lakáscélú hitelkonstrukció, szinte valamennyi kereskedelmi bank az Otthon Start-hitel alacsony kamatain túl más kedvezményekkel is versenyezni kezdett, hogy az új lakásvásárlók náluk tegyék le a voksukat.

Az Otthon Start lakáscélú hitelek versenyeznek egymással a bankok között / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI / Czeglédi Zsolt

Otthon Start-verseny a bankoknál: hogyan döntsenek az elsőlakás-vásárlók?

Érdemes összehasonlítani az ajánlatokat az alapján, hogy mik a legfontosabb egyéni szempontok a számunkra, ezért sorra szedtük a legnagyobb bankok extráit.

Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

CIB Bank

A CIB Bank elsőként robbantott nagyot azzal, hogy még a jelenlegi gazdasági környezethez képest rendkívül kedvezőnek mondható 3 százalékos kamatozást is lejjebb faragta ennél a hitelnél, egészen pontosan fix 2,95 százalék kamatot nyújt a teljes futamidőre.

Kiemelkedő akciója még, hogy

akár 200 000 forintos jóváíráshoz juthatnak az igénylők,

ha a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül 2025. október 31-ig, és a kölcsönösszeg folyósítása pedig idén év végéig megtörténik.

Ezenkívül indulódíj-akciókat kínálnak, sőt akár nullaforintos számlavezetést biztosítanak az Otthon Start programban résztvevők közül azoknak, akiknek már van CIB ECO vagy CIB ECO Plusz számlája vagy ilyen számlát nyit 2025. december 31-ig.

Fix 2,95 százalék kamat,

200 000 forint jóváírás,

induló díjak, mint értékbecslés, földhivatali ügyintézés költségeinek visszatérítése.

UniCredit Bank

Az UniCredit Bank is 3 százalék alá ment, a saját 2,90 százalékú kamatajánlatával. Értékbecslési és a közjegyzői díjat is átvállalják, itt viszont fontos tudni arról, hogy ha a folyósítástól számítva öt éven belül előtörlesztéssel a fennmaradt tőketartozás kevesebb mint felére csökkent a folyósított összegnek, akkor vissza kell fizetni azt a banknak.

Ezentúl

egyhavi törlesztőrészlettel megegyező összegben, de legalább 100 000 forint jóváíráshoz

lehet jutni a 2025. november 30-ig befogadott Otthon Start lakásvásárlási hitelkérelem esetén, és ha ennek a folyósítása is megtörténik 2026. május 31-ig.