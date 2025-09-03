Csillagászati végkielégítések és profiltisztítás a Mercedesnél

Habár a Mercedes-Benz csoport a múlt héten az utolsó, 3,8 százalékos Nissan-üzletrésze értékesítésével mindössze mintegy 300 millió eurót keresett, ami eltörpül a konszern 150 milliárd eurós éves forgalmához mérten, ám a lépés jól illeszkedik a romló piaci helyzettől szenvedő luxusautó-gyártó átfogó költségmegtakarítási stratégiájához.

Tiszta erőből nyomja le a költségeket a Mercedes-Benz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Minden eladó, ami nem termelés

Gyakorlatilag mindent eladnak és leépítenek, ami nem kapcsolódik közvetlenül a termeléshez.

Autógyártásban vagyunk a legjobbak, ezért a beruházásokat ide kell koncentrálni, az egyéb érdekeltségeinket pedig piacra kell dobni

– mondta nemrégiben Ola Kallenius vezérigazgató.

A stratégia legszembetűnőbb példája a konszern kereskedelmi leányvállalatainak az értékesítése. A kereskedelem ugyan hagyományosan mindig helyet kapott a cégcsoportban, ám a szegmensben globális szinten a vállalat kis szereplőnek számít, főleg, mivel a 6500 Mercedes-kereskedő cég 90 százaléka Kallenius szerint mindig is külső tulajdonosok kezében volt.

Tavaly év elején jelentették be a saját tulajdonú autókereskedések eladását Németországban, annak dacára, hogy a munkavállalói érdekképviselet határozottan ellenezte. A folyamat gyorsan meg is indult. Ulmban, Dortmundban, Mainzban és Lübeckben már az ezekben a városokban működő 20 saját kereskedő közül négyet eladtak, mintegy 80 telephellyel.

Mind a négy vállalatot nagy autókereskedő cégek vették meg, amelyek egymással összefogva teremtették elő a vételárat. Az érdeklődés meglepően nagy volt. A felek persze nem nyilatkoztak a vételárról, de a Focus Online becslése szerint a Mercedes minden telephelyen átlagosan több tízmillió eurót kereshetett, és összesen nagyjából egymilliárd eurót kasszírozhatott.

Rontja viszont az összképet, hogy a csoport – a belső szabályzata alapján – köteles minden alkalmazottnak, aki másik munkaadóhoz kerül, átlagosan 85 ezer euró hátránykompenzációt fizetni. Márpedig ezt az összeget a 8000 munkavállaló létszámával felszorozva 680 millió eurós összköltség jön ki.

Az előny inkább hosszú távon jelentkezik, mivel számottevően csökkennek a Mercedes személyi kiadásai.

A stuttgarti konszern amúgy nem csak Németországban építi le értékesítő pontjait, tavaly Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Lengyelországban, Dániában, Portugáliában és Hollandiában is kivonult a kereskedelemből. Mindebből összesen 374 millió euró folyt be a Mercedeshez, míg a nyereség 96 millió euró lett.