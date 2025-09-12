Magnificent Sevenből BATMAIN – az AI-korszak új profitmotorja

Az elmúlt évtizedben a Magnificent Seven – azaz az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Meta, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla – uralta a befektetők fantáziáját. Ezek a részvények hajtották fel az amerikai tőzsdeindexeket, és sok portfólióban hoztak gyors és komoly nyereséget. Ám a világ megváltozott, új befektetési sztorira van szükség, mivel egyre szűkülnek azok a gazdasági szegmensek, ahol még elviselhető tőkeköltség és kezelhető kockázatok mellett lehet extraprofitot elérni.

Befektetési sztorit kínál a mesterséges intelligencia / Fotó: Science Photo Library via AFP

Mesterséges intelligencia: egy teljes iparági korszak alapja

Az AI-fejlesztés önmagában rendkívül költséges, de a fejlett világ meghatározó tőkeerői számára mégis ez vált az egyetlen járható úttá. Rá kellett jönniük, hogy csak akkor tudnak már érdemi nyereségnövekedést felmutatni, ha a mesterséges intelligencia segíti a még megmaradt piaci rések hatékonyabb kiaknázását. Ennek a globális versenyelőnynek a fenntartásához és növeléshez a hatalmas befektetéseket is vállalják – többnyire persze állami támogatással –, mert hosszú távon ez sokkal olcsóbb és kockázatmentesebb, mint háborúkba vagy más költséges és bizonytalan geopolitikai kísérletekbe kezdeni. Az AI-alapú technológiai ökoszisztéma ráadásul nemzeti keretek között marad, így a fenntartása és a profit realizálása is biztonságosabb.

Az AI nem pusztán szoftver, hanem egy teljes iparági korszak alapja. Működéséhez óriási számítási teljesítmény, memória, hálózat és energiaellátás szükséges. Az Egyesült Államok számára világossá vált, hogy a jövőbeli versenyelőny megtartása csak úgy lehetséges, ha a csipgyártás legfejlettebb elemei hazakerülnek. A 2022-es Chips Act több mint 50 milliárd dolláros támogatással indult el, de ez csupán az első lépése annak, hogy az USA egy teljes csip- és AI-ökoszisztémát építsen ki saját határain belül, amely magába foglalja a kutatást, a gyártást, a memóriát, a szükséges hálózatokat és az energiaellátást is.

Peking stratégiai önállóságra tör

Kína ezzel szemben más logikát követ. Peking számára nem a profitmaximalizálás a cél, hanem a stratégiai önállóság. Ezért támogatja dollárszázmilliárdokkal a SMIC-et, a YMTC-t vagy a Huaweit még akkor is, ha ezek a cégek rövid távon veszteségesek. A stratégiai pozíció megőrzése odaát fontosabb, mint a meggyőző negyedéves eredménykimutatás. Ez a szemlélet hosszú távon életképes alternatív ökoszisztémát hozhat létre, amelyben Kína független lehet az amerikai exportkorlátozásoktól. Az USA és Kína közötti verseny tehát nem egyszerűen versenytárs cégek harca, hanem két különböző ökoszisztémára épülő stratégia kiépítése: az egyik piaci alapú gyors részvényesi érték növekedést, a másik hosszú távú, akár veszteséges stratégiai pozíciók fenntartását tartja szem előtt.