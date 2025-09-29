Megint a Mol vitte el a pálmát

Nagyjából semerre sem mozdultak a vezető európai tőzsdeindexek a hétfői kereskedésben, legalábbis a pesti börze zárásáig, ez volt a helyzet. Idehaza is csak a Mol erősödött a blue chipek közül.

Egyedül a Mol erősödött hétfőn a BÉT-en a blue chipek közül / Fotó: Vémi Zoltán

A londoni, frankfurti és párizsi tőzsdék minimálisan erősödtek, míg Madrid és Milánó egy hajszállal lejjebb került.

Az amerikai részvényindexeknél már nagyobb lendületet lehetett látni a tengerentúli tőzsdenyitás utáni órákban. A Nasdaq például 0,8 százalékos, míg az S&P 500 mintegy félszázalékos pluszban állt magyar idő szerint délután 5 körül. Egyedül a Dow Jones ragadt le pénteki záróértéke magasságában.

A héten szerdán és pénteken jönnek az ISM friss amerikai beszerzésimenedzser-indexei, szintén pénteken kapunk híreket az Egyesült Államok munkaerőpiacáról is.

Emellett szerdán egy régi-új probléma is előtérbe kerülhet, az pedig nem más, mint az amerikai kormányzat potenciális leállása, mivel szeptember 30-án ér véget a pénzügyi év a tengerentúlon.

Ha az amerikai kongresszus addig nem jut megállapodásra, az amerikai kormány szerdán kifogy a pénzből

– figyelmeztetett Martin Hartmann, a Commerzbank elemzője.

A BUX végül minimális, 0,05 százalékos pluszban, 99 257 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom valamivel 7,5 milliárd forint alá szorult, azaz messze elmaradt az utóbbi időben megszokott, jellemzően a 10 milliárd forintot bőven meghaladó forgalomtól.