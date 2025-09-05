Ellentétes irányú erők a kötvénypiacon

Az amerikai gazdaság lassul, de egyelőre nem tört meg. Az augusztus eleji BLS-jelentés felülvizsgálta az elmúlt hónapok munkaerőpiaci adatait, és kiderült, hogy a vártnál sokkal kevesebb új munkahely jött létre. A rövid kötvényhozamok 30 bázispontot szakadtak, előrevetítve egy kamatvágási ciklus kezdetét.

Több jele is van a gyengülő munkaerőpiacnak / Fotó: Anthony Behar / Sipa USA via Reuters

Gyengül a munkaerőpiac

Több jele is van a gyengülő munkaerőpiacnak:

a nyitott állások aránya 4,5 százalék alá esett, ami historikusan emelkedő munkanélküliséget jelent (nem beszélve arról, hogy Trump migrációs politikája miatt alacsonyabb a munkaerő-kínálat, ezért az eddigi munkanélküliségi ráta elmaszkírozhatta a mögöttes folyamatokat),

2021 óta először fordult elő, hogy több a munkanélküli, mint a betöltetlen állás,

nőtt az átlagos elhelyezkedési idő, az új álláskeresők hosszabb ideig maradnak munkanélküliek.

Mivel a munkaerőpiaci adatok a leginkább „késéssel reagáló” indikátorok, így érthető néhány megelőző kamatvágás az amerikai jegybank részéről, melynek egyik fő mandátuma a teljes foglalkoztatás.

Itt jön képbe a másik jegybanki kötelezettség, az infláció féken tartása. Habár a legtöbb elemző és a Fed is egyetért abban, hogy a vámok okozta infláció átmeneti (ezt a szót sokat hallottuk 2021–2022-ben…), folyamatos a félelem a másodlagos hatások és az esetleges újra gyorsuló infláció miatt.

Tartósan fenn ragadhatnak a hosszú hozamok

Távolabbról nézve nem árt magunkat emlékeztetni az elmúlt évek strukturális változásaira: a fejlett világ országaiban az idősödő korfa okozta általános munkaerőhiány és magas egészségügyi költségek, a deglobalizáció miatt részben hazahozott, kevésbé hatékony és drágább ellátási láncok, a magasabb honvédelmi beruházások és az ezekből fakadó növekvő államadósság mind arra utalnak, hogy strukturálisan magasabb inflációs környezet lesz jellemző a következő években.

A fentiek miatt a hosszú, 30 éves amerikai államkötvény hozama nem tudott érdemben csökkenni, sőt a hasonló német és japán kötvények hozamai új csúcsukra emelkedtek. A piacok éppen egy olyan átmeneti időszakot élnek, melyben a rövid távú ciklikus ingadozások helyét hosszú távú, állami költekezés által hajtott inflációs környezet veszi át. Így a jegybankok vágási törekvései ellenére a hosszú hozamok tartósan fent ragadhatnak.