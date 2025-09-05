Hihetetlen bónuszt kaphat Elon Musk, de ehhez ismét csodát kell tennie

Elon Musk már ma is a világ leggazdagabb embere, aki mintegy fél tucat céget vezet, miközben időről időre a politika köti le a figyelmét, így a Tesla igazgatótanácsának nincsen könnyű dolga, ha azt szeretné, hogy a milliárdos az autógyártó cég ügyeivel foglalkozzon.

A részvényekre Musknak a Tesla ellenőrzése miatt van szüksége / Fotó: Anadolu via AFP

Nehéz Elon Muskot motiválni

A Tesla igazgatótanácsa ezért egy olyan fizetési csomagot határozott meg vezérigazgatója számára, amely alapesetben nem jár díjazással, ám ha Musk vezetésével a cég elér különböző célokat, úgy akár több mint ezermilliárd dollár értékű részvény is ütheti a markát. A csomag nagyon hasonló ahhoz, amit korábban kapott a Tesla-vezér, és amit megszüntetett a delaware-i üzleti bíróság. Bár az ügy az állam Legfelsőbb Bíróságán folytatódik, az autógyártó időközben Texasba helyezte főhadiszállását, így az új fizetési csomag talán biztosabb lábakon áll.

Ha hozzá akar jutni a csillagászati összegű javadalmazáshoz, Musknak ismét csodát kell tennie, hiszen a 12 lépcsős jutalmazás végpontján a Tesla piaci kapitalizációjának el kell érnie a 8500 milliárd dollárt, ami a jelenlegi érték közel nyolcszorosa – írja a Financial Times, hozzátéve, hogy

a cégérték mellett a Teslának más mérföldköveket is el kell érnie, a nyereségességtől a robotaxikhoz és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó célokon át az autó- és roboteladásokig.

Robyn Denholm, az igazgatótanács elnöke a részvényeseknek címzett levelében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos Musk megtartása és a célok összehangolása a Tesla szempontjából.

Ezt kell elérnie Musknak az ezermilliárdos részvénycsomagért

A maximális juttatást Musk akkor kaphatja meg, ha az értékeltségi cél mellett a Tesla elad 12 millió elektromos autót, 10 millió önvezető-előfizetést, legalább egymillió robotaxit üzemeltet, egymillió mesterséges intelligencia vezette robotot értékesít, és a kiigazított eredményt a jelenlegi 24-szeresére, 400 milliárd dollárra tornássza fel.

Az összes cél lépcsőzetesen emelkedik, és a 12 lépéses program első állomása a Tesla 2000 milliárd dolláros piaci kapitalizációjánál érkezik el. Ha 10 éven belül ezt nem tudja a cég megugrani, úgy Musk nem kap semmit. Minden egyes lépcső sikeres teljesítése azonban 35 millió Tesla-részvénnyel, vagyis a cég 1 százalékával jár. A kiigazított eredményt első körben a tavalyi 16,6 milliárd dollárról 50 milliárd dollárra kell Musknak növelnie.