Nem fékez a forint - egy éve nem láttuk ilyen szinteken a magyar devizát

Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot. Bár a tegnapi erősödés után az elemzők kisebb korrekcióval számoltak, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt az erős oldalon. Az euró-forint csütörtök délután 393 alá is benézett. Megközelítve egy csökkenő trendcsatorna alsó vonalát, ami 392,50-nél húzódik. Amennyiben ezt is letörné a kurzus, akkor újabb erősödő trendet rajzolna a grafikonra.

Fotó: YinNarukami / shutterstock

Trendfordulóról beszélt Varga Mihály

Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető

- hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke a Közgazdász Vándorgyűlésen. Hozzátéve: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest,

mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól,

"köszönhetően az utóbbi fél évnek". Arra i skitért, hogy mindez nem nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.