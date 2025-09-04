Deviza
Nem fékez a forint - egy éve nem láttuk ilyen szinteken a magyar devizát

Nem hallgatott a korrekciót váró elemzőkre a forint, ma is tovább erősödött az euróval és a dollárral szemben. Ősszel tovább nőhet a magyar deviza kamatelőnye.
Faragó József
2025.09.04, 15:39
Frissítve: 2025.09.04, 15:46

Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot. Bár a tegnapi erősödés után az elemzők kisebb korrekcióval számoltak, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt az erős oldalon. Az euró-forint csütörtök délután 393 alá is benézett. Megközelítve egy csökkenő trendcsatorna alsó vonalát, ami 392,50-nél húzódik. Amennyiben ezt is letörné a kurzus, akkor újabb erősödő trendet rajzolna a grafikonra.     

forint, bankjegy, euro, euró
Fotó: YinNarukami / shutterstock

Trendfordulóról beszélt Varga Mihály

Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető

 - hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke a Közgazdász Vándorgyűlésen. Hozzátéve: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

  • 2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest,
  • mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól, 

"köszönhetően az utóbbi fél évnek". Arra i skitért, hogy mindez nem nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése. 

Ősszel nőhet a kamatelőny

Az erős forint mellett szól, hogy az elemzők és a piacok az idei évre már nem várnak monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről. Miközben az amerikai és az európai jegybanktól is kamatcsökkentést várnak. Különösen erős nyomás nehezedik a Fedre, mert 

Donald Trump elnök folyamatosan követeli a kamatvágást.  

 Így a feltörekvő devizák és a forint kamatelőnye is nőhet ezen az őszön. 

Mivel az úgynevezett carry trade ügylet esetében, aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli, a carry spekulánsok megbízható támaszt nyújtanak a magyar devizának, amíg tartja a kamatelőnyét a dollárral és az euróval szemben. 

