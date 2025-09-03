Merész vállalást tett a Magyarországra tartó kínai elektromosautó-gyártó

Az autóinak magyarországi forgalmazását várhatóan jövőre megkezdő Nio 697 millió dolláros veszteséggel zárta a második negyedévet, de a kínai elektromosautó-gyártónál ennek is szívből örülni tudnak, ugyanis a társaság megszületése óta veszteséges, tulajdonosai – köztük a 18,7 százalékkal rendelkező főrészvényes Abu-Dzabi állami vagyonalapja – számolatlanul öntik bele a milliárdokat, remélve, hogy befektetésük egykor termőre fordul.
Ez állítólag az idei negyedik negyedévben be is következhet. A mostani veszteség 2023 záró negyedéve óta a legalacsonyabb, az egy évvel korábbitól 1 százalékkal marad el, míg az idei első negyedévinél már 26 százalékkal kisebb. Ennek a hátterében a költségek csökkentése húzódik meg.
A Nio a kutatás-fejlesztési büdzséjét is megvágta, éves alapon 6,6 százalékkal, 420 millió dollárra csökkentette, emellett autóinak szoftveres és egyéb fejlesztéseit takarékra állította, mondván, azok már így is a csúcstechnológiát képviselik, a rájuk fordított pluszkiadások megtérülése ennél fogva kérdéses. Autóik életciklusának meghosszabbítását a fő prioritásaik közé sorolták.
William Li vezérigazgató a múlt hónapban egy dolgozói gyűlésen a veszteségtermelés megszüntetését kulcsfontoságúnak nevezte, utalva arra, hogy hiába a garantált műszaki háttér, a potenciális vásárlók legalább 30-40 százaléka épp a cég finanszírozási helyzetét tükröző bizonytalanság miatt fordul el tőlük, és választ más autót.
Ha ezt a kockázati tényezőt kiszűrjük, és a pletykáknak nem adunk alapot, akkortól nyerésben leszünk
– hangoztatta William Li. Az autógyártó társaságnak június végén 3,81 milliárd dollár értékű mobilizálható tartaléka volt, azaz bőven van mit a tejbe aprítania. Becsléseik szerint csak ez 12 havi biztos működést tesz lehetővé finanszírozási oldalról.
A Nio a második negyedévben 72 056 autót értékesített, épphogy teljesítve a 72–75 ezer jármű eladásáról szóló tervét. Ez éves alapon 25,6, negyedéves összevetésben pedig 71,2 százalékos bővülés. A társaság teljes forgalma – amely tartalmazza a 3407 kínai akkumulátorcsere-állomástól származó bevételt is – éves alapon 9 százalékkal, 2,66 milliárd dollárra nőtt.
Az elektromos járműveik eladásain elért bruttó haszonkulcs 10,3 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 12,2 százalékról, ami figyelmeztető jel is lehetne a befektetők számára, de
Zavier Wong, az eToro piacelemzője szerint nincs ezzel gond, hiszen megváltozott az értékesítés megoszlása
márkák között, ez utóbbi például az idén áprilisban lépett a piacra, és nem lehet rajta annyit keresni, mint egy Nio csúcsmodellen.
A folyó negyedévben a Nio 87-91 ezer autó eladásával számol, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 41–47 százalékos előrelépés lenne. Ehhez viszont rekordszámú, 34,6–38,7 ezer autót kellene értékesíteni szeptemberben, mivel a júliust 21 ezres, az augusztust 31,3 ezres mérleggel zárták.
A Nio részvényárfolyama a gyorsjelentés publikálását követően 1 százalékkal erősödött a hongkongi tőzsdén, az értékpapír az idén eddig 49 százalékkal drágult, jelezve, hogy él a befektetői bizalom William Li alapító-tulajdonos-vezérigazgató cége felé.
Akku nélkül harmadával olcsóbban adja elektromos autóit a Nio
Túl drága volt a Nio globális népautója a kínai népnek, ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek a hagyományos üzleti modelljükhöz, és akkumulátorvásárlási kötelezettség nélkül is árulják autóikat. A Nio Firefly almárkájának két modellje kapásból harmadával lett így olcsóbb, de a friss forgalomba helyezési adatok szerint az érdektelenség mozgatórugóit máshol is keresni kell.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.