A fogyasztótabletta mégsem akad a Novo Nordisk torkán, a vevők tűkön ülnek, a részvényt meg újra zsákolják

Miután csütörtökön több mint 6 százalékkal emelkedett a Novo Nordisk árfolyama a koppenhágai és a New York-i tőzsdén is, péntek délelőtt is folytatódott a drágulás Európában, és a dán gyógyszergyártó részvényei egy újabb százalékkal 395 dán koronára (1 korona = 52 forint) drágultak.

Visszavágna a Novo Nordisk / Fotó: AFP

A tablettás piacon vághat vissza a Novo Nordisk

Ezzel a papírok augusztusban elért 288 koronás mélypontjához mérten már több mint 37 százalékkal került feljebb a kurzus, ám nagyjából ugyanilyen mértékben marad el az év eleji 624 koronás nyitóártól is.

A csütörtöki rali, amelynek során a gyógyszergyártó tőzsdei kapitalizációja mintegy 10,3 milliárd euróval ugrott meg, azután bontakozott ki, hogy egy kutatás kimutatta, a Novo új elhízás elleni tablettája majdnem akkora súlyvesztést eredményezhet, mint a cég Wegovy nevű injekciója.

A siker kulcsfontosságú, hiszen a dán vállalat amerikai riválisával, az Eli Lillyvel elkeseredett küzdelmet folytat a kialakulóban lévő tablettás piac feletti uralomért.

A Novót pedig a revánsvágy is fűti, itt az alkalom, hogy visszaszerezze az Eli Lilly és a generikus gyártók által elorzott tengerentúli vezető piaci részesedését, amit korábban az injekciós fogyasztószerek szegmensében vívott ki magának.

A játék pedig nem babra megy, a dán gyógyszergyártó az értékesítés lassulása miatt kénytelen volt 9000 munkavállaló elbocsátásáról dönteni.

Konkrétan a Novo Nordisk csütörtöki bejelentése szerint a klinikai vizsgálat azt igazolta, hogy a Wegovy tablettaváltozata napi egyszeri szedéssel jelentős súlycsökkenést erdményezett, a teszten részt vevők közel egyharmada 20 százalékot vagy annál is többet fogyott. A mellékhatások pedig hasonlóak voltak az injekciós változatéihoz.

Összességében pedig a 64 hetes, késői stádiumú vizsgálatban részt vevő 307 elhízott vagy túlsúlyos felnőtt átlagosan testsúlya 16,6 százalékát adta le.

Ráadásul ez az első orális GLP-1 (glukagonszerű peptid-1) tartalmú tabletta, amelynek a forgalomba hozatalát az Egyesült Államok gyógyszerhatóságánál (FDA) kérelmezték, és a vállalat év végéig várja a döntést a pirula jóváhagyásáról. Olyannyira bíznak az engedélyben, hogy már meg is kezdték a gyártást a Novo amerikai telephelyein.

Az Eli Lilly is gőzerővel fejleszt

A konkurencia sem ül azonban a babérjain, kedden az Eli Lilly közölte, hogy egy 3127 felnőtt bevonásával végzett vizsgálat adatai szerint az orforglipron tartalmú tablettáját szedő minden ötödik ember 20 százalékot vagy többet adott le a testsúlyából 72 hét alatt. A páciensek testsúlya átlagosan 12,4 százalékkal csökkent a legmagasabb dózis mellett.