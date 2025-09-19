Deviza
A fogyasztótabletta mégsem akad a Novo Nordisk torkán, a vevők tűkön ülnek, a részvényt meg újra zsákolják

Folytatódik a kőkemény harc a fogyasztószerek globális piacán. A tabletták fejlesztésében most a dán Novo Nordisk látszik az amerikai Eli Lillyn felülkerekedni.
Murányi Ernő
2025.09.19., 13:55

Miután csütörtökön több mint 6 százalékkal emelkedett a Novo Nordisk árfolyama a koppenhágai és a New York-i tőzsdén is, péntek délelőtt is folytatódott a drágulás Európában, és a dán gyógyszergyártó részvényei egy újabb százalékkal 395 dán koronára (1 korona = 52 forint) drágultak.

Novo Nordisk
Visszavágna a Novo Nordisk / Fotó: AFP

A tablettás piacon vághat vissza a Novo Nordisk

Ezzel a papírok augusztusban elért 288 koronás mélypontjához mérten már több mint 37 százalékkal került feljebb a kurzus, ám nagyjából ugyanilyen mértékben marad el az év eleji 624 koronás nyitóártól is.

A csütörtöki rali, amelynek során a gyógyszergyártó tőzsdei kapitalizációja mintegy 10,3 milliárd euróval ugrott meg, azután bontakozott ki, hogy egy kutatás kimutatta, a Novo új elhízás elleni tablettája majdnem akkora súlyvesztést eredményezhet, mint a cég Wegovy nevű injekciója.

A siker kulcsfontosságú, hiszen a dán vállalat amerikai riválisával, az Eli Lillyvel elkeseredett küzdelmet folytat a kialakulóban lévő tablettás piac feletti uralomért. 

A Novót pedig a revánsvágy is fűti, itt az alkalom, hogy visszaszerezze az Eli Lilly és a generikus gyártók által elorzott tengerentúli vezető piaci részesedését, amit korábban az injekciós fogyasztószerek szegmensében vívott ki magának.

A játék pedig nem babra megy, a dán gyógyszergyártó az értékesítés lassulása miatt kénytelen volt 9000 munkavállaló elbocsátásáról dönteni.

Konkrétan a Novo Nordisk csütörtöki bejelentése szerint a klinikai vizsgálat azt igazolta, hogy a Wegovy tablettaváltozata napi egyszeri szedéssel jelentős súlycsökkenést erdményezett, a teszten részt vevők közel egyharmada 20 százalékot vagy annál is többet fogyott. A mellékhatások pedig hasonlóak voltak az injekciós változatéihoz.

Összességében pedig a 64 hetes, késői stádiumú vizsgálatban részt vevő 307 elhízott vagy túlsúlyos felnőtt átlagosan testsúlya 16,6 százalékát adta le.

Ráadásul ez az első orális GLP-1 (glukagonszerű peptid-1) tartalmú tabletta, amelynek a forgalomba hozatalát az Egyesült Államok gyógyszerhatóságánál (FDA) kérelmezték, és a vállalat év végéig várja a döntést a pirula jóváhagyásáról. Olyannyira bíznak az engedélyben, hogy már meg is kezdték a gyártást a Novo amerikai telephelyein.

 

Az Eli Lilly is gőzerővel fejleszt 

A konkurencia sem ül azonban a babérjain, kedden az Eli Lilly közölte, hogy egy 3127 felnőtt bevonásával végzett vizsgálat adatai szerint az orforglipron tartalmú tablettáját szedő minden ötödik ember 20 százalékot vagy többet adott le a testsúlyából 72 hét alatt. A páciensek testsúlya átlagosan 12,4 százalékkal csökkent a legmagasabb dózis mellett.

A Lilly azt tervezi, hogy még idén benyújtja a tablettát a szabályozó hatóságnak, és egyes elemzők szerint az FDA gyorsított eljárásban is jóváhagyhatja azt. 

Matthew Weston, a svájci UBS elemzője úgy véli, hogy egyértelműen a Novo elhízás elleni tablettájáé a vezető szerep, 

  • és 5 milliárd dolláros éves csúcsértékesítést jósol neki, 
  • amelyből 4 milliárd dollár esne az Egyesült Államokra, ahol az emberek 40 százaléka elhízott.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az orforglipron továbbra is fenyegetést jelent a Novo piacára, mivel a gyártását könnyen fel lehet pörgetni, és ezért levihetik az árát, ezenkívül pedig nem kell a beszedése előtt 30 percig „böjtölni”, ami kényelmesebbé teszi a kezelést.

A piac már alig várja a fogyasztótablettákat

A piac mindenesetre már nagyon várja a tablettás változatok megjelenését, mivel könnyebben tárolhatók, forgalmazhatók és adhatók be, mint az injekciók. Emellett várhatóan olcsóbbak is lesznek, további millióknak lehetővé téve a lefogyást a világszerte egyre nagyobb gondot okozó elhízás járványszerű terjedése közepette.

A pirulák kifejlesztésének amúgy korábban az volt a fő akadálya, hogy a szemaglutid hatóanyagban található peptid, a Wegovy fő összetevője, azonnal lebomlik a gyomor savas környezetében. A Novo ezért egy felszívódásfokozót adott hozzá, hogy felgyorsítsa a véráramba jutását.

