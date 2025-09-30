Deviza
EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF331.67 -0.53% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.37 -0.25% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.01 -0.52%
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
Figyelmeztette a magyarokat az ország egyik legnagyobb bankja a nyugdíj-megtakarításaik miatt

A középkorúak átlagos megtakarítása 1,8 millió forintra csökkent 2025 második negyedévben egy friss kutatás szerint. A 30–59 évesek átlagosan 57 évesen szeretnének nyugdíjba menni, de úgy vélik, ténylegesen csak 69 évesen tehetik meg. A megkérdezettek 62 százaléka döntően az állami nyugdíjra számít, miközben 72 százalékuk szerint az nem lesz elegendő a megélhetéshez.
Ballagó Dániel
2025.09.30, 18:16
Frissítve: 2025.09.30, 18:53

A kedvezőbb infláció és a növekvő háztartási jövedelmek ellenére a magas megélhetési költségek és az általánosságban bizonytalan gazdasági környezet továbbra is erősen befolyásolják a lakosság pénzügyeit, ami visszafogja a nyugdíjcélú megtakarításokat is.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A K&H biztos jövő felmérés szerint

 a középkorúak átlagos megtakarítása 2025 második negyedévében 1,8 millió forint volt, 

ami jóval kevesebb a tavalyi 2,3 millió forinthoz képest, a 2022-es szintet idézi. Ennek oka a fővároshoz képest vidéken kevésbé inflációkövető bérek mögött is kereshető, bár a válaszadók közül most a budapestiek voltak pesszimistábbak a jövőre nézve: 61 százalék volt az arány a rendszeres megtakarítások javára, ami tavaly még 67 százalék volt. Az összes megkérdezett személy közül 8 százalék egyáltalán nem számít állami nyugdíjra.

Az idei második negyedévében egy átlagos magyar háztartásnak nettó 573 ezer forint bevétele volt havonta, a becsült medián jövedelem pedig nettó 480 ezer forint volt. A válaszokból leszűrt arányok is jól mutatják a bevételnövekedést: 

a felmérésben résztvevők 49 százaléka nyilatkozta, hogy magasabb lett a jövedelme idén, mint tavaly, átlagosan 45 ezer forinttal,

ám 80 százalékuk érezte úgy, hogy a kiadásaik is nőttek.

Nyugdíjtervek: vágyak és realitások

Sokan már 57 évesen szögre akasztanák a kalapot, mégis azt gondolják, hogy a realistához 69 éves kor áll majd közelebb. Meglehetősen vegyesek a kilátások az állami és a saját magunkról való gondoskodás összevetésében. A válaszadók 72 százaléka már eleve azzal számol, hogy nem lesz elegendő az állami nyugdíj még az alapvető megélhetéshez sem, 29 százalék ennek az ellenkezőjét állította, és mindössze 3 százalék tudja elképzelni a kényelmes megélhetést is.

A felmérésből jól látható az is, hogy sokan a nyugdíjkorhatár elérésével sem tervezik befejezni a munkát,

  • 77 százalék csak a pénz miatt fogja ezt tenni,
  • 41 százalék azért válaszolta ezt, mert úgy gondolja, hogy unatkozna az állása nélkül,
  • 35 százalékukat a munkája iránt érzett szenvedély tartja meg
  • és 26 százalék esett a vállalkozói rétegre, akik rákényszerülnek a cégvezetés miatt.
A felmérés alapján a középkorúak szívesen nyugdíjba vonulnának már 57 éves korukban/Fotó: K&H

Az adó-visszatérítéssel igénybe vehető hosszú távú megtakarítási formák továbbra is az

A legnagyobb népszerűséget az önkéntes nyugdíjpénztár tudhat magának, de már kezd felzárkózni a nyugdíjbiztosítás is, amiből tavaly országos szinten 520 ezer szerződést kötöttek. Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője a K&H nyugdíjbiztosítási szerződéseinek népszerűségére utalva elmondta, hogy azok száma 2024 júniusa és 2025 júniusa között 12 százalékos növekedést mutatott, míg a piacon ennek a harmada, 4 százalékos emelkedés volt látható.

Ugyanezen időszakban a nyugdíjbiztosítási szerződések díjbevétele is a piaci átlagot meghaladó növekedést mutatott, 23 százalékot, vagyis 9 százalékkal meghaladta ezzel a piac átlagát.

Székely Pálma elmondása szerint érdemes több lábon állni ebből a szempontból is, és jó stratégia diverzifikálni az önkéntes nyugdíjpénztárral és nyugdíjbiztosítással is, már csak az adókedvezmények teljes kihasználása miatt is. Az előbbi két megoldástól eltérően a Nyugdíj-előtakarékossági Számla már egy magasabb szakértelmet követel meg, és itt lyukadunk ki arra, hogy sajnos hazánkban még mindig gyenge szinten áll a pénzügyi tudatosság.

Ezért a sajtóeseményen azt is kiemelte, hogy a digitalizáció és ügyfélélmény mellett elsődleges hangsúlyt kell helyezni az edukációra, főleg a fiatal korosztály számára. 

Az öngondoskodás ma már nélkülözhetetlen

Székely Pálma szerint a mostani eredmények figyelmeztetőek: 

A középkorúak jelentős része pontosan érzékeli, hogy az állami nyugdíj önmagában kevés lesz, ennek ellenére sokan még mindig halogatják a tudatos nyugdíjtervezést.

Szerinte a rendszeres megtakarítás, különösen a nyugdíjbiztosítás időben elkezdve valódi biztonságot adhat, és segíthet abban, hogy a nyugdíjas évek a pihenésről szóljanak, ne a kényszermunkáról.

A nyugdíjbiztosítás egyik legfontosabb előnye a hosszú távú hozam mellett, hogy a befizetések után 20 százalékos, évente legfeljebb 130 ezer forintos adójóváírás igényelhető. Ez a lehetőség különösen felértékelődik most, amikor a háztartások többségének nehézséget okoz a kiadások és bevételek egyensúlyban tartása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
