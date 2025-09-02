Olajembargó: Indiában visszafelé sült el Donald Trump fegyvere

Trump elnök a múlt héten megduplázta India vámtarifáját, ami immár 50 százalékos. Az amerikai elnök azért sújtja extra vámokkal az indiai gazdaságot, mert az ottani finomítók az ukrajnai háború kezdete óta az orosz nyers olaj fő vásárlóivá váltak, megtörve a Moszkva elleni olajembargót.

Hatástalan az olajembargó / Fotó: AFP

India most egy dollárral olcsóbban veszi az orosz olajat

A magasabb vámok hatása tovagyűrűzött a globális feketepiacon, ahol naponta 6 millió hordó olaj cserél gazdát. Az indiai vásárlók a múlt héten megijedtek, s a szankciókkal sújtott orosz nyersolaj helyett a Közel-Keletről rendeltek. Miközben a kínaiak beléptek az olcsó orosz olajpiacra.

Az októberi szállítású Ural nyersolaj megrendelései megtízszereződtek a szeptemberi szinthez képest

– mondja Tom Reed, az Argus Media áruelemző cég alelnöke.

Moszkva gyorsan csökkentette az olaj árát, hogy visszanyerje indiai vásárlóit. Így immár 7 dollár a különbség az Ural és az azzal egyenértékű ománi olaj hordója között.

Az ajánlat túl jó ahhoz, hogy az indiai finomítók visszautasíthassák.

Újdelhi is zöld utat adott a vásárlások folytatásához, így az orosz–indiai olajkereskedelem visszazökkent a régi kerékvágásba.

Az amerikai szankciók nem szándékolt eredménye, hogy az orosz olajat most hordónként egy dollárral olcsóbbban veszik az indiai finomítók, mint mielőtt a Fehér Ház akcióba lépett.

Hatástalan az olajembargó

A nyugati szankciók hatálya alá tartozó nyers olaj mennyisége rekordmagas: a világ teljes olajkínálatának 15 százaléka

– derül ki a Kpler adataiból.

A Vortexa szerint 2022-ben félezer tartályhajó tartozott az árnyékflottába, mely az Oroszországi szankciók nyomán három év alatt négyszeresére duzzadt.

Kína nyersolajimportjának egyharmada a szankciókkal sújtott termelőktől származik, szemben a 2021-es 23 százalékkal. Míg

India részesedése a szankcionált hordókból még magasabb, az olajimport 37 százaléka, szemben a négy évvel ezelőtti egy százalékkal.

Az amerikai nyomásgyakorlás látványosan megbukott: Újdelhi egyre közelebb sodródik Moszkvához és Pekinghez.