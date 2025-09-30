A magyar határon építkezik a Mol riválisa

Az OMV megkezdte egy megújuló energiával működő hidrogén-elektrolízis üzem építését a magyar határtól mintegy 45 kilométerre fekvő alsó-ausztriai Lajtabruckban, azaz német nevén Bruck an der Leithában – közölte az osztrák olaj-, gáz- és vegyipari csoport.

Munkában a sógorok az OMV új projektjében / Fotó: OMV

Európa egyik legnagyobb elektrolizátora épül a Lajta partján

A 140 megawatt (MW) kapacitású üzem várhatóan Európa öt legnagyobb ilyen jellegű elektrolizátora – olyan berendezés, amely elektromos áram felhasználásával bontja le a vizet hidrogénre és oxigénre – közé tartozik majd, és 2027 végétől várhatóan évente akár 23 000 tonna hidrogént is termelhet.

Az új létesítmény jelentős mértékben hozzájárul az OMV szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. A Mol riválisa a zöldhidrogént többek között benzin és dízel előállítására tervezi felhasználni, a fosszilis energiahordozóból nyert hidrogént helyettesítve.

Az üzem egy 22 kilométeres csővezetéken keresztül közvetlenül csatlakozik majd az OMV schwechati finomítójához.

A sajtóközlemény szerint a vállalat 700 millió eurót fektet be a projektbe, amelynek finanszírozását az Európai Hidrogénbank is támogatja.

Az üzem építésével a német Siemens Energy energiatechnológiai csoport vezette konzorciumot bízták meg, a kivitelezést pedig az osztrák Strabag építőipari csoport végzi majd.

Jól mentek idén az OMV részvényei

Az OMV bécsi tőzsdén jegyzett részvényeinek árfolyama kedden délelőtt nagyjából 0,8 százalékkal, 45,5 euróra csökkent. Az idei évben ugyanakkor több mint 22 százalékkal drágultak a papírok.

A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa tartásra ajánlja az OMV részvényeit, holott az átlagos célár 49,66 euró, amely közel 9 százalékos felértékelődési prémiumot tartalmaz.

A mediáncélár pedig kereken 48 euró, azaz ehhez mérten is mintegy 5,5 százalékkal alulértékelt jelenleg a papír.