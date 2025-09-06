Az OpenAI türelmet és még több pénzt vár a befektetőktől – óriási összeget szórnának el

Jelentősen növelte a következő évek veszteségeire vonatkozó előrejelzését az OpenAI, mely ma már arra számít, hogy 2029-ig 115 milliárd dollárt éget el a növekedés érdekében, ami mintegy 80 milliárd dollárral több a korábban becsült értéknél.
A The Information tudósítása szerint az idei veszteség több mint 8 milliárd dollár lehet, 1,5 milliárd dollárral több, mint a korábbi előrejelzés, ám ez jövőre megduplázódhat, és elérheti a 17 milliárd dollárt, ami 10 milliárd dollárral több a cég előző becslésénél. Az igazán brutális kiadások azonban csak ez után következnek, a mesterségesintelligencia-startup 2027-ben 35, 2028-ban pedig 45 milliárd dolláros veszteségre számít. Az utóbbi több mint négyszerese a korábban jósolt 11 milliárd dolláros veszteségnek.
A szükséges tőkemennyiség éles emelkedését a ChatGPT fejlesztője az olyan költségek növekedésével indokolta, mint az adatközpontok építése vagy épp a Broadcommal közös mesterségesintelligencia-csipek fejlesztése, melyeket Sam Altman cége belső használatra és nem eladásra szán. Ugyanakkor a négyéves időszakot tekintve csökkentek a Salesforce és mások számára eladott alkalmazásprogramozási felülethez (API) kapcsolódó bevételek is 5 milliárd dollárral, és
26 milliárd dollárral kevesebb bevételre számít az OpenAI az MI-ügynökök értékesítéséből is, tehát az ember számára önálló módon feladatokat elvégző rendszerekből.
Az nem világos, hogy változott-e a cég ingyenes felhasználók monetizálásáról szóló becslése, mely jövőre felhasználónként 2, az évtized végére pedig 15 dollár éves bevétellel számol a területen, 80-85 százalékos bruttó haszon mellett, ami a Facebook eredményeihez hasonló.
A Reuters összefoglalója felidézi azt is, hogy a cég júliusban szorosabbra fűzte együttműködését az Oracle nevű vállalattal, mellyel együttműködve 4,5 gigawatt adatközpont-kapacitást hozhatnak létre a Stargate kezdeményezés keretében. A Microsoft támogatását élvező startup újabban a Google Cloudtól is vásárol számítási kapacitásokat.
A vállalat idén 40 milliárd dollár értékű tőkeemelést hajtott végre a Softbank vezetésével 300 milliárd dolláros értékeltség mellett, melynek egy jelentős részét már meg is kapta, továbbá ennél is nagyobb értékeltség mellett képes volt több milliárd dollár értékű dolgozói részvényt is értékesíteni. A 115 milliárd dolláros veszteség finanszírozása azért kétségesnek tűnik, különösen, ha a vállalat nem képes hagyományosra cserélni jelenlegi nonprofit struktúráját.
A cégnek előbb-utóbb azért mégiscsak el kellene érnie a nyereséges működést, ám a mostani előrejelzés szerint a következő években ehhez nem fog közelebb kerülni.
