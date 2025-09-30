Újabb magasságokban az Opus profitja, kiválóan teljesített az energetika

Megmutatkozott a szinergiák kihasználásának fontossága az Opus Global első féléves számaiban. A 246,2 milliárd forintos árbevétel mellett 30,3 milliárd forintos üzemi eredményt ért el a társaság csoport szinten hat hónap alatt, ami 28 százalékkal lett magasabb a tavalyi bázisnál, amiben jelentős szerepe volt a 22 százalékkal 215,9 milliárd forintra csökkentett működési költségeknek.

Jól teljesített az első fél évben az Opus / Fotó: NurPhoto via AFP

Jól teljesített az Opus energetikai üzletága

Az EBITDA 13,5 százalékkal lett nagyobb a bázisnál, így közel 54 milliárd forintot tett ki, ami új rekord.

A pénzügyi eredmény kisebb pluszával együtt az adózott eredmény közel 3 százalékkal 21,2 milliárd forintra nőtt.

A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így sikerült 16 százalékkal magasabb üzemi profitot elérni. Az élelmiszeriparban ugyanakkor a kedvezőtlen nemzetközi, és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a féléves gazdálkodást.