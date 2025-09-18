Deviza
Kilőtt az OTP, tovább erősödik a forint az amerikai hírekre

Jelentős emelkedéssel reagált a pesti tőzsde a Fed tegnap esti kamatvágására és az amerikai jegybank üzeneteire. Az OTP árfolyama kilőtt, a forint is jó formában van a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2025.09.18, 09:14
Frissítve: 2025.09.18, 09:39

Jó hangulatban indult a kereskedés csütörtökön a pesti tőzsdén. a BUX 0,7 százalékkal, 100 041 pontra ugrott a nyitást követően. A befektetők itthon is a Fed tegnap esti 25 bázispontos kamatvágására és az amerikai jegybanktól elhangzott üzenetekre reagálnak elsősorban. Szerda esti döntésével a Fed hozta a kötelezőt, azonban nem kötelezte el magát egyértelműen a további monetáris lazítás mellett, így iránytű nélkül maradt a részvénypiac.

OTP
Erősen kezdett a pesti tőzsde, az OTP ralizik, a forint is jó formában / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / shutterstock

A hazai blue chipek közül az OTP 1,2 százalékkal, 28 950 forintra drágult, a Mol 0,6 százalékos pluszban, 2826 forinton rajtolt, a Richter papírjai 0,3 százalékkal, 9900 forintra erősödtek. A Magyar Telekom kurzusa nem mozdult el az 1868 forintos szerdai záróárról a reggeli nyitás első perceiben.

A forintnak is újabb lendületet adott a tengerentúli kamatvágás. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb kilenc óráig, 389,6 forintra.

A dolláron 0,05 százalékot hozott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 330 forintnál jár.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Árfolyam: 29,000 HUF +400 / +1.38 %
Forgalom: 3,818,656,670 HUF
A régiós devizákhoz képest is jó formában van csütörtök reggel a forint. A cseh korona 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zlotyt pedig 0,1 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon.

