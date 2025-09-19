Nincs megállás, újabb akvizíciót hajt végre az OTP

Az OTP két százszázalékos leányvállalata, az OTP Alapkezelő és az OTP banka Slovenia szeptember 19-én adásvételi szerződést írt alá Szlovéniában – közölte a pénzintézeti csoport péntek délelőtt.
Az adásvételi szerződéssel a két leányvállalat közösen vásárolja meg a Primorski skladi d.o.o., Koper alapkezelő társaság százszázalékos részesedését a holland Elektroncek Grouptól.
A tranzakció keretében az OTP Alapkezelő 75 százalékos, míg az OTP banka Slovenia 25 százalékos részesedést szerez a céltársaságban. A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor a szükséges hatósági engedélyek megszerzésének függvényében.
