Kivárnak a befektetők az OTP részvénye kapcsán, de fundamentálisan nincs gond a bank háza táján

A piacon a forgalmi adatok alapján inkább a kivárás jellemző (nagyon helyesen), hiszen a befektetők látják a kibocsátók teljesítményét és a nemzetközi összehasonlításban még mindig kedvező árakat – még akkor is, ha a forint erősödése némiképp módosítja a képet. A külső makrokörnyezeti tényezők – például az amerikai kamatdöntés és a kamatpályával kapcsolatos hosszabb távú várakozások, az európai növekedési kilátások, valamint az ipari és üzleti hangulatmutatók – továbbra is feszültséget generálnak a piacokon. Európa jórészt gyengébben teljesített, ami lefelé irányuló nyomást hozott a hazai piacra is. Ugyanakkor a magyar tőzsde egyes napokon ellenállást mutatott, amikor a nemzetközi impulzusok kedvezőbbek voltak. Összességében a hazai piac az elmúlt két hétben inkább korrekcióban van, aminek a vége felé közelítünk, de az emelkedő trendek nem törtek meg.

Nincs jó formában sem az OTP, sem a BÉT egésze / Fotó: Vémi Zoltán

OTP

Az OTP árfolyama 29 ezer forint fölött zárt, de egyértelműen az 50 napos átlag alatt, ahol a korábbi időszakban többször támaszt talált, és visszafordult. A sztochasztikus RSI és az MACD indikátorok már túladottságot mutatnak, bár az alacsony, 50 napos átlagforgalom alatti kereskedési napok még azt mutatják, hogy kivárnak a befektetők. Eladási nyomás már nincs, a vételi erő viszont még nem egyértelmű, hogy megjött. A piaci konszolidáció után, nagyobb forgalom mellett újra emelkedésbe kezdhet az árfolyam.

Fundamentálisan továbbra is adott minden korábbi feltétel, ami támasztja az árfolyamot.

Richter

A Richter-részvények technikai képe széles csatornában, továbbra is eső trendben, de a trendcsatorna aljához közel van már. Itt is alacsony forgalom látható. Az MACD és az RSI mutató már a túladottsághoz egyre közelebbi értékeket mutat. Az 50 és a 200 napos mozgóátlag alatt az árfolyam, egyelőre fordulós jelzés nem érkezett technikai szinten.

Az amerikai vámok hatása a most bejelentett 100 százalékos gyógyszeripari vámmal nem jelent egyelőre kedvezőtlen lehetőséget, mivel az amerikai export hatóanyag, és nem késztermék, így továbbra is 15 százalékos vám vonatkozik rá. Azonban a dollár eddigi gyengülése nem tett jót az árfolyamnak. Mind a Trump-kormányzat vámjai, mind a hazai deviza erősödése beépült az árakba, ezért lényeges további leértékelődés ezek miatt már nem indokolt. A fordulat jelei egyelőre még nem látszanak, de várhatóan egy konszolidációs fázis itt is hamarosan elindulhat.