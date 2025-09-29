Kivárnak a befektetők az OTP részvénye kapcsán, de fundamentálisan nincs gond a bank háza táján

A piacon a forgalmi adatok alapján inkább a kivárás jellemző (nagyon helyesen), hiszen a befektetők látják a kibocsátók teljesítményét és a nemzetközi összehasonlításban még mindig kedvező árakat – még akkor is, ha a forint erősödése némiképp módosítja a képet. A külső makrokörnyezeti tényezők – például az amerikai kamatdöntés és a kamatpályával kapcsolatos hosszabb távú várakozások, az európai növekedési kilátások, valamint az ipari és üzleti hangulatmutatók – továbbra is feszültséget generálnak a piacokon. Európa jórészt gyengébben teljesített, ami lefelé irányuló nyomást hozott a hazai piacra is. Ugyanakkor a magyar tőzsde egyes napokon ellenállást mutatott, amikor a nemzetközi impulzusok kedvezőbbek voltak. Összességében a hazai piac az elmúlt két hétben inkább korrekcióban van, aminek a vége felé közelítünk, de az emelkedő trendek nem törtek meg.
Az OTP árfolyama 29 ezer forint fölött zárt, de egyértelműen az 50 napos átlag alatt, ahol a korábbi időszakban többször támaszt talált, és visszafordult. A sztochasztikus RSI és az MACD indikátorok már túladottságot mutatnak, bár az alacsony, 50 napos átlagforgalom alatti kereskedési napok még azt mutatják, hogy kivárnak a befektetők. Eladási nyomás már nincs, a vételi erő viszont még nem egyértelmű, hogy megjött. A piaci konszolidáció után, nagyobb forgalom mellett újra emelkedésbe kezdhet az árfolyam.
Fundamentálisan továbbra is adott minden korábbi feltétel, ami támasztja az árfolyamot.
A Richter-részvények technikai képe széles csatornában, továbbra is eső trendben, de a trendcsatorna aljához közel van már. Itt is alacsony forgalom látható. Az MACD és az RSI mutató már a túladottsághoz egyre közelebbi értékeket mutat. Az 50 és a 200 napos mozgóátlag alatt az árfolyam, egyelőre fordulós jelzés nem érkezett technikai szinten.
Az amerikai vámok hatása a most bejelentett 100 százalékos gyógyszeripari vámmal nem jelent egyelőre kedvezőtlen lehetőséget, mivel az amerikai export hatóanyag, és nem késztermék, így továbbra is 15 százalékos vám vonatkozik rá. Azonban a dollár eddigi gyengülése nem tett jót az árfolyamnak. Mind a Trump-kormányzat vámjai, mind a hazai deviza erősödése beépült az árakba, ezért lényeges további leértékelődés ezek miatt már nem indokolt. A fordulat jelei egyelőre még nem látszanak, de várhatóan egy konszolidációs fázis itt is hamarosan elindulhat.
A Mol-részvények jelentős árfolyamesésen vannak túl, de az utolsó kereskedési napon a piaci turbulenciát a nagyobb forgalom és a 3,6 százalékos emelkedés megállította. A sztochasztikus RSI, az MACD túladottságot mutat, várható itt is a konszolidációs fázis az elkövetkező kereskedési napokban.
Az olajrészvények alapvetően oldalaznak vagy emelkednek, így a piaci trend inkább támasztja a Mol árfolyamát, azonban a geopolitikai feszültség egyértelműen negatív hatással van rá. Ugyanakkor ez a hirtelen leértékelődés a rövid távú befektetők számára kifejezetten kedvező belépési pont, míg a hosszú távú befektetőknek inkább a kivárás-tartás a megfelelő.
A Magyar Telekomra is jellemző a korrekciós fázis, melynek a végén lehetünk, a sztochasztikus RSI és az MACD már túladottságot jelez. Amikor a most kiváró befektetők bátorsága visszatér a piacra, és újra megnő a vételi erő, további emelkedésre lehet számítani.
Egyelőre még várat magára a fordulat, de már nincs túl messze.
