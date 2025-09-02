PepsiCo: hétpróbás spekuláns szállt be a cégbe, valami készülődik

Eddigi története egyik legnagyobb befektetését kiépítve szállt be az amerikai Elliott Investment Management aktivista befektető a PepsiCo üdítőgyártóba – értesült kedden a The Wall Street Journal (WSJ). A hírre az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben csaknem 5 százalékkal, 155,5 dollárra ugrottak a Pepsi részvényei.

Sikerül-e felrázni a Pepsit? / Fotó: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock

Sikerül-e felrázni a Pepsit?

A nagyjából 4 milliárd dolláros részvénycsomag birtokában az Elliott alapvető változásokat akar elérni az italok mellett harapnivalókat is gyártó óriásvállalat működésében. A cél az, hogy az enerváltan lefelé csorgó részvényárfolyam végre megálljon a lejtőn, majd ismét felfelé induljon, a részvényesi értéket is növelve. Az Elliott konkrét elképzelései azonban egyelőre nem ismertek.

Az utóbbi időben nem túl szívderítő hírek érkeztek a Pepsiről. Az elmúlt egy évben több mint 13 százalékkal csökkent a részvényárfolyama. A cég tőzsdei kapitalizációja a 2023 májusában elért 270 milliárd dolláros csúcsáról 25 százalékkal, 200 milliárd közelébe esett.

Már a Sprite-ból is többet adnak el

Az egykor a Coca-Cola félelmetes kihívójának tekintett vállalat által gyártott Pepsi-Cola értékesítési volumenét tekintve nemrégiben a negyedik helyre csúszott vissza az Egyesült Államokban a Beverage Digest adatai szerint.

Az első helyen a Coca-Cola, a második helyen a Keurig Dr Pepper tulajdonában álló Dr Pepper áll, a harmadik helyre pedig a szintén a Coca-Colához tartozó Sprite jött fel.

Ráadásul a Pepsi élelmiszeripari üzletága, amely egykor a vállalat növekedésének motorja volt, a WSJ szerint szintén nyomás alá került az utóbbi időben.

A vállalat problémái a Donald Trump amerikai elnök által megemelt vámtarifák miatt az elmúlt hónapokban csak fokozódtak, mivel a tengerentúli fogyasztók is egyre árérzékenyebbé válnak.

Az LSEG elemzői konszenzusa tartásra ajánlja az üdítőital-gyártó részvényeit, a mediáncélár pedig 155 dollár.