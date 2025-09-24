Csak az OTP kapaszkodott pluszba, délután belehúzott a forint

A BUX 98 376 ponton zárt, ami közel félszázalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, s a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A délelőtt gyengülő forint délutánra összekapta magát.

Halovány nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika a mesterséges intelligenciára fókuszál

A tengerentúli piacok a mesterséges intelligenciával kapcsolatos híreket figyelik. Az Alibaba azt ígérte, hogy több mint 53 milliárd dollárt költ mesterséges intelligenciára és felhő-infrastruktúrára.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is arasznyi mínuszban nyitott,

majd némi hezitálást követően felfelé indultak. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag eleve is felfelé tájékozódott.

A dollár erősödik, a 10 éves amerikai referencia-államkötvények hozama emelkedik.

Pesti parkett: csak az OTP csipkedte magát

Az OTP 28 700 forinton zárt, ami közel félszázalékos emelkedés.