Csak a Telekomnak volt elég vásárlója az emelkedéshez, a forint Amerikából kapott ütést

A BUX 98 014 ponton zárt, ami bő egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából követte a német DAX index mozgását. A napközben erősödő forintot a délutáni amerikai makroadatok a gyenge oldalra lökték.

Halovány nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai makroadatok érkeztek

Az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslés a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel.

A heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt.

A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt.

A hírre a dollár erősödött,

s az amerikai referencia államkötvények hozama emelkedett.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag irányt keresett. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 közel 1 százalékot szánkázott.

Pesti parkett: pattant a Telekom, kapaszkodott az OTP

Az OTP 28 720 forinton zárt, ami árnyalatnyi plusz.