Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gyenge napon is ralizott a 4iG, erős oldalon vár a Fedre a forint

A blue chipek közül csak a Mol és a Telekom csipkedte magát. Az OTP-t beadták, a cariprazine-évfordulót ünneplő Richter pedig tízezer alatt zárt. A forint azonban tartja magát az extrém erős szinteken.
Faragó József
2025.09.17, 17:18
Frissítve: 2025.09.17, 18:14

A BUX 99 447 ponton zárt, ami bő félszázalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel, de alulteljesítették a német DAX indexet. A forint az erős oldalon várja az amerikai kamatdöntést.

pesti parkett
Gyenge nap a pesti parketten

Amerika a kamatvágásra fogad

A piac már előre elkönyvelte a mai negyedszázalékos kamatvágást. Emellett további 2 negyedszázalékos csökkentést áraznak: októberben és decemberben. Az a remény, hogy a jegybank tovább csökkenti a hitelfelvételi költségeket a munkaerőpiac megerősítése érdekében, támogatja az amerikai részvénypiacot.

A széles piacot leképező S&P 500 index mínuszba csúszott a tengerentúli nyitás után. Hasonlóan lefelé tájékozódik a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Ezzel szemben a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 indexek felfelé indultak szerdán délután.

 

Pesti parkett: a Mol és a Telekom kapaszkodott, a 4iG ralizott

  • Az OTP 28 600 forinton zárt, ami közel 2 százalékos mínusz.
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 28,600 HUF
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 9,870 HUF
  • A Mol 2810 forintig jutott, ami egyharmad százalékos plusz.
MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 2,810 HUF
  • A Magyar Telekom 1868 forinton zárt, s ez háromnegyed százalékos plusz.
MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 1,868 HUF
  • A 4iG háromnegyed félmilliárdos forgalommal 9 százalékot ralizott.
4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 2,585 HUF
  • A Rába is ment bő 3 százalékot, 50 milliós forgalommal. 

A 4iG-t és a Rábát a felvásárlási sztori hajtja. 

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény2025.09.17.
Utolsó ár: 2,330 HUF
Erős oldalon várja az amerikai kamatdöntést a forint

Továbbra is a 390-es szint alatt mozog az euró-forint árfolyama, mely hosszú távon is meghatározó, de még nincs szignifikáns letörés. A következő rövid távú támasz 388,73-nál húzódik, míg ellenállás 390-nél, majd 391,66-nál látható. 

Az RSI indikátor a túladott tartományba került, de egyelőre nem adott rövid távú vételi jelzést.

Tőzsdezáráskor szinte 

ráült a 390-es technikai szintre az euró-forint.

 Az esti Fed kamatdöntés adhat impulzust a feltörekvő piaci devizáknak. 

