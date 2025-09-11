Jól húzott a Richter, tépték a 4iG-t, kamatdöntésre pattant a forint

A BUX 102 284 ponton zárt, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de elmaradt a régiós versenytárs lengyel WIG indextől. A forint az EKB döntés után belehúzott.

Optimizmus uralta a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában kamatvágásra vár a piac

A délután közzétett amerikai inflációs adatok megerősítették a tengerentúli kamatcsökkentési várakozásokat, amit a gyenge munkaerőpiaci adatok is támogatnak.

A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot emelkedett, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékot. A klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig egyaránt bő 1-1 százalékot ment.