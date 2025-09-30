Jól kezdett a Richter és a 4iG, gyenge oldalon ragadt a forint

A BUX 99 066 ponton nyitott, ami minimális mínuszt jelent. A pesti parkett vezető indexe egyelőre irányt keres. A forint még mindig a gyenge oldalon mozog.

Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Bizonytalan a hangulat Ázsiában

Tegnap végül erősödni tudtak a piacok, bár napon belül nagy erőt már nem mutattak, így csak mérsékelt pluszok voltak megfigyelhetők mind Európában, mind a tengerentúlon. A nyersanyagkapcsolt vállalatok voltak felülteljesítők, míg az energiaszektor az olajárak csökkenése miatt mínuszokat produkált.

Péntek hajnalban Ázsiában vegyes volt a tőzsdei hangulat. A japán Nikkei enyhe mínuszba csúszott. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott, míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot emelkedett. A koreai Kopi kisebb mínuszba süllyedt, a szingapúri tőzsdeindex pedig közel fél százalékot pattant.

A határidős indexek nem jeleznek jelentős mozgásokat,

így iránykereséssel indulhat a kereskedés a főbb piacokon.

Pesti parkett: jól kezdett a Richter és a 4iG

Az OTP 28 910 forinton nyitott, ami félszázalékos mínusz.