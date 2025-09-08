Kiváló formában a magyar blue chipek, jó erőben a forint

A BUX 103 600 ponton nyitott, közel félszázalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe a pénteki 1 százalékos esés után pozitív korrekciót mutat. A forint az erős hét után is erősen kezdett.

Mi hoz a hét a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában remek a hangulat

Vegyesen zárult a hét az amerikai részvénypiacon, a gyengébb munkaerőpiaci adatok ugyanis eltérő hatással voltak egyes szektorokra. A romló amerikai gazdasági kilátások miatt a pénzügyi és energiaszektor alulteljesítő volt, míg a nyersanyagkapcsolt részvények és az ingatlanszektor erősen zárta a pénteki kereskedést.

Ezen a héten elsősorban

az inflációs adatok lehetnek fókuszban,

csütörtökön érkeznek az amerikai adatok.

Hétfőn hajnalban Ázsiában kiváló hangulat uralkodott. A japán Nikkei másfél százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng 1 százalékot emelkedett. A kontinentális kínai Sanghaj Compsite fél százalékot kapaszkodott.

Az európai határidős indexek kisebb pluszokat jeleznek előre a reggeli órákban.

Pesti parkett: jó formában a blue chipek

Az OTP 30 210 forinton kezdett, ami egyharmad százalékos plusz.

A Mol 2918 forinton startolt, ami kétharmad százalékos plusz.

A Richter 10 300 forinton kezdte a napot, ami egyharmad százalékos emelkedés.

A Magyar Telekom 1904 forintról indult, ami egyharmad százalékos plusz.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Erős hét után erősen kezd a forint

Igen erős hetet zárt múlt héten a forint, az euró-forint a 396 feletti szintekről indulva egészen 392-ig süllyedt, ami közel egyéves csúcsot jelent. A dollár gyengülése mellett a forint múlt heti teljesítményét segíthette Varga Mihály jegybankelnök beszéde is a Közgazdász Vándorgyűlésen.

Hétfőn reggel 393 környékén várta a tőzsdenyitást az euró-forint.