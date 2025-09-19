Gyenge napon is pattant a hírekre az OTP és a 4iG

A BUX 100 200 ponton zárt, ami bő félszázalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, s a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. Pénteken megtorpant, de még mindig erős a forint.
A csütörtöki csúcsok után az amerikai–kínai TikTok-tárgyalásra várva péntek délután felfelé indultak a vezető tengerentúli tőzsdeindexek.
A széles piacot leképező S&P 500 index és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt közel negyedszázalékos pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel félszázalékos pluszba emelkedett, míg a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 mínuszba csúszott.
A 10 éves amerikai referencia-állampapír hozama minimálisan emelkedett.
Csütörtökön még a dollár erősödése ellenére is jól tartotta magát a forint, amely napközben az euróval szemben már a 388-as szintek alá is benézett.
A K&H elemzői szerint,
továbbra is fennáll az erősödő trend, a nemzetközi hangulat is pozitív, valamint a stabilitást célzó monetáris politika is támogatja a magyar devizát.
Az Equilor elemzői ugyanakkor a technikai szintekre hívták fel a figyelmet.
Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában, s továbbra is a 390-es szint sorsa lehet irányadó.
Felfelé tekintve 391,7, majd utána 393,5 közelében húzódnak a következő ellenállási szintek, míg lefelé nézve támasz 388,8 közelében látható.
Bár benne van a pakliban a fordulat lehetősége, de az érdemi korrekcióhoz szignifikánsan át kellene törnie az euró-forintnak a 390-es szintet.
Pénteken napközben 391 felett is járt az euró-forint,
délutánra azonban 390 alá süllyedt, azaz erősödött.
Tőzsdezáráskor az euró-forint szinte ráült a 390-es technikai támasz/ellenállás szintre.
