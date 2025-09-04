Kifarol az elitklubból a legendás autógyártó, ennek súlyos következményei lesznek

Elérkezett a német tőzsde irányadó indexének, a DAX40-nek a felfrissitése, ami több cégnek is komoly arculcsapást jelent, köztük a legértékesebb és legnagyobb forgalmú cégek kosarából kipottyanó Porsche AG-nek.

Készül a Porsche Macan a luxus sportautógyártó lipcsei gyárában / Fotó: AFP

A Volkswagen csoport luxus sportautókat gyártó cégének részvényárfolyama alapján számított értéke 20,3 milliárd euróra esett vissza, azaz bő másfél év alatt 40 százalékkal értékelődött le, ebből az idén 23 százalékot szedett össze. Nála gyengébben a DAX-tagok közül csak a gyógyszeripari Merck KGaA szerepelt, amely 42 százalékos veszített a kapitalizációjából.

A Porsche Kína és Trump közös áldozatává vált

A frankfurti tőzsdét üzemeltető Deutsche Boerse nem is tudta volna jobban időzíteni mai bejelentését az indexből kipottyanó nagyvállalatokról, hiszen tegnap épp az autógyártó-óriás névadója, a Volkswagen Bogárt megalkotó Ferdinand Porsche 150 éves születésnapjáról emlékezett meg a világ.

A Porsche részvényeit 2022 októberében vezették be a frankfurti börzére, az elsődleges tőzsdei kibocsátás (IPO) az év legnagyobb durranásának bizonyult Európában, hatalmas érdeklődés övezte.

A sportautógyártót a kínai kereslet drámai csökkenése mellett Donald Trump vámpolitikája taglózta le, az Európában készült autókat ugyanis a korábbi 2,5 százalék helyett jelenleg 27,5 százalékos vám sújtja, az ezzel járó drágulás még a Porsche autók amerikai szerelmeseinek is megfeküdte a gyomrát.

Donald Trump az Európai Bizottsággal július végén egyezségre jutott a vámtarifák ügyében, de a közeljövőben 15 százalékra lecsavart kulcs sem okoz majd maradéktalan boldogságot a stuttgarti vállalatnál.

Visszatérünk! – ígéri a Porsche-vezér

Oliver Blume vezérigazgató, aki egyben a Volkswagen csoport első embere is, azt mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, hogy a Porschének nem lehet más célja, mint mielőbb visszakerülni a német tőzsdecégek elitklubjába, s ez a vállalat új, letisztult stratégiájának végrehajtásával sikerülni fog.

Vevőre váró Porschék sorakoznak egy texasi lerakatban. Az amerikai vámok betettek az üzletnek / Fotó: NurPhoto via AFP

A kiesésükkel kapcsolatban a részvény alacsony közkézhányadát okolta, ennek a hatása a volatilitásban és az árfolyam mozgatásában is megmutatkozott. A befektetők kis tételekkel is jelentősen ki tudják téríteni a kurzust, s Blume szerint a cég jelenlegi árfolyama nyilvánvalóan nem tükrözi vissza a Porsche valós értékét. Ebben persze a tulajdonosok is ludasak. A Porsche AG-ben

a Volkswagen csoport 75,4 százalékkal,

a Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) 12,5 százalékkal

míg a többi befektető együttesen 12,1 százalékkal rendelkezik.

A Porsche most a középvállalatok legjobbjait tömörítő midcap indexben, az MDAX-ban folytatja tőzsdei pályafutását, ahonnan a Scout24, Németország legnagyobb ingatlankereső platformját üzemeltető, 8,24 milliárd eurót érő társaság kerül a helyére – írja a Reuters.

Más áldozata is volt a revíziónak: kiesett az indexből a gyógyászati-gyógyszeripari eszközöket gyártó Sartorius, amelyet a GEA nevű, élelmiszerfeldolgozóipari technológiákkal foglalkozó vált fel.A változások hivatalos hatályba lépési dátuma szeptember 22.