Deviza
EUR/HUF391.08 -0.2% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF76.98 -0.25% CZK/HUF16.11 +0.07% EUR/HUF391.08 -0.2% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF76.98 -0.25% CZK/HUF16.11 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BUX index
Mol

Rajt-cél győzelmet aratott a Mol

Amerikai hírek vidították fel a hazai piacot. A Molnak pénteken minden összejött egy kiadós ralihoz.
Murányi Ernő
2025.09.26, 17:15
Frissítve: 2025.09.26, 17:48

Pénteken délutánra megnyugtatták a piacokat az amerikai személyes fogyasztási inflációs (PCE) hírek, hogy tudniillik augusztusban a vártnak megfelelően a PCE-infláció 2,7 százalék, míg a PCE-maginfláció 2,9 százalék volt. Emellett pedig a fogyasztás az előrejelzéseknél nagyobb mértékben, 0,6 százalékkal emelkedett havi összevetésben, és a jövedelmek is meghaladták a várakozásokat, hiszen 0,4 százalékkal nőttek. A Mol ezenkívül még egy jó hírt kapott.

Budapest,,Hungary,-,July,8,,2024:, Mol,Logo,On,An
Jó napja volt a Molnak / Fotó: Csikiphoto /Shutterstock

A Budapesti Értéktőzsde kicsengetése magasságában valamennyi főbb európai, és a Nasdaq kivételével a meghatározó amerikai indexek is a pozitív tartományban jártak.

Idehaza – ahogy már a pénteki becsengetéskor is – a záráskor is a Mol állt az élen a blue chipek közül, hiszen 3,6 százalékkal, egészen 2740 forintig vágtázott. Az olajpapír számára kedvező hír volt az általánosan pozitív hangulat közepette is, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke – miután telefonon tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel – egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

Az OTP-nek is jó napja volt, 1,3 százalékkal, 29 090 forintra drágult.

A Richter viszont 0,05 százalékkal, 2720 forintra, míg a Magyar Telekom 0,7 százalékkal, 1814 forintra gyengült.

A Mol és az OTP pluszba emelte a BUX indexet is, amely 1,2 százalékkal, 99 208 forintra nőtt. Az azonnali részvényforgalom a BÉT-en meghaladta a 13,6 milliárd forintot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint is erősödött a pesti tőzsdezárás időpontjára, délután öt körül az euró 391 forinton állt a bankközi devizapiacon.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu