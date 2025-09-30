Bejött a reorganizáció az építőipari kispapírnak

Kedden kereskedési időben tette közzé idei első féléves gyorsjelentését az építőipari és mezőgazdasági gépeket és alkatrészeket értékesítő DM-Ker. Még ezt a 6 hónapot is a tavaly indított reorganizáció határozta meg. De társaság végre pozitív EBIT-et tudott felmutatni. Vagyis tevékenysége tartósan fenntartható anélkül, hogy felélné vagyonát. A hírre az árfolyam 37,5 forintról 39,8 forintra emelkedett.

Pozitív EBIT-et hozott a reorganizáció / Fotó: Kallus György

Már érezteti hatását a reorganizáció

Még az idei év első felét is a tavaly indított reorganizáció határozta meg, de már érezhető a változás. Az értékesítés nettó árbevétele 2,1 milliárd forint volt az idei első félévben, szemben a tavalyi azonos időszak hárommilliárdjával. Míg az EBITDA 375 millió lett, szemben a tavalyi 199 millióval. Fontos változás, hogy

a társaság nyereséget termelt az első 6 hónapban.

A tavalyi első félév 208 milliós vesztesége után az idei első 6 hónapban 7,8 milliós profitot értek el.

Az adatokból jól kivehető, hogy

a vállalat elérte a reorganizáció tervezésekor felvázolt elsődleges célt,

miszerint a társaság üzemi szinten (EBIT) képes legyen stabil nyereséget termelni, mert ez adhat alapot a jövőbeni konjunktúra esetén az intenzív bővülésre. A tavalyi első félévi mínusz 34 milliós EBIT után, az idei első félévben ezen a soron 163 millió forintot értek el. Más szóval, a társaság tevékenysége tartósan fenntartható anélkül, hogy felélné vagyonát.

