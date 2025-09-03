Deviza
Bánhatja, aki ilyen részvényeket vett – gyorsan elégett a befektetés negyede

Az augusztusi tőzsdei emelkedés dacára akad alulteljesítő teljesítmény is a pesti börzén. Mutatjuk, mely hazai részvényeket volt jobb elkerülni a nyár végén.
K. T.
2025.09.03, 18:26
Frissítve: 2025.09.03, 18:57

Bár augusztusban lassított a pesti tőzsde, és a júliusi 3,7 százalékhoz képest csupán 1,3 százalékkal tudott feljebb kerülni a BUX index, a befektetőknek így sem lehetett okuk a panaszra.

részvény, tőzsde, hozam
A magas hozamok mellett akadt csalódást keltő részvény is augusztusban a pesti tőzsdén / Fotó: Frame Stock Footage / shutterstock (Képünk illusztráció)

A hazai részvénypiacon a blue chipek között is akadt 10 százalék feletti hozam, egyes kispapírokkal pedig röpke egy hónap alatt hatalmasat kaszálhattak a jól spekulálók.

A sikersztorik mellett természetesen akadtak csalódást keltő teljesítmények is, volt több olyan hazai részvény is, amin nagyot lehetett bukni a nyár végén, az év hagyományosan legrosszabb teljesítményű hónapja, szeptember előtt.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett közel 70 részvény közül 22 árfolyama csökkent augusztusban, jelentősebbnek tekinthető, 5 százalék feletti esést pedig csak nyolc kibocsátó értékpapírjai szenvedtek el. Az érintett részvények tulajdonosait azonban ez aligha vigasztalja.

Ráijesztettek a Mol részvényeseire, ereszkedik a Delta

A kisebb veszteséget elkönyvelő papírok között szerepel a Mol, amely 4,5 százalékos mínusszal zárta az utolsó nyári hónapot. Az olajtársaság befektetőit a Barátság kőolajvezetéket ért támadás és a csővezeték ideiglenes leállása aggaszthatta a hónap során. A BUX-indextagok közül még a Delta Technologies szerepel a tíz legrosszabb teljesítményt felmutató hazai részvény listáján.

A nagyobb veszteséget elszenvedő papírok kivétel nélkül a kisebb és közepes tőzsdei méretű cégek közül kerültek ki augusztusban. A leforduló árfolyamok hoz pedig legtöbbször nem is kapcsolható cégspecifikus hír, esetükben az árfolyamesést az alacsony likviditás is okozhatta.

A mérsékeltebb, 5-10 százalékos lejtmenetbe kapcsoló papírok között szerepel az élelmiszeriparban tevékenykedő Civita, az Unicum-gyártó Zwack, az informatikai fókuszú Kermann IT, valamint a vagyonkezelő Amixa Holding.

Ezeket a részvényeket jobb volt elkerülni augusztusban

Két számjegyű piaci értékvesztést három vállalat papírjai szenvedtek el. A korábban ásványvíz kitermelésével, palackozásával, illetve az ásványvíz és üdítőital értékesítésével foglalkozó Futuraqua 11 százalékot esett.

A két leggyengébben teljesítő hazai részvény pedig a lakáspiaci kötődéssel bíró vállalatok közül került ki. Az okosotthon-megoldásokat kínáló Chameleon Smart Home tőzsdei értéke 27 százalékkal zsugorodott, az ingatlanközvetítő Multihome árfolyama pedig 28 százalékkal zsugorodott.

Az augusztusi részvénypiaci hozamok szórása ismét igazolja a diverzifikáció fontosságát a befektetéseknél.

 

