Mától dönthetnek a Rába részvényesei a 4iG ajánlatáról: hatalmas profitból maradhat ki, aki rosszul dönt - egyértelműnek tűnik a döntés

Hetek óta szárnyal a részvény

A Rába árfolyama szinte azonnal átugrotta az ajánlatot, s azóta is emelkedik a kurzus.

Kedden piaczárás után közölték a Rába igazgatóságának álláspontját az ajánlatról. Ebből kitűnik, hogy

a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.

A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án.

Péntek délelőtt közel 3 százalékot emelkedett a Rába, s a kurzus már a 2300 forintot közelíti.

Veres Tiborék diszkontízű ajánlatával is szembement a piac

Tavaly szeptemberben 280 forintos záróár mellett tett prémiumot nélkülöző 266 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot az AKKO Invest részvényeire az akkor 30,1 százalékos nagytulajdonos Mevinvest Vagyonkezelő, összehangoltan a Wingholdinggal, a Dayton-Investtel és Veres Tiborral.