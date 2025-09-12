Óriásit kaszáltak ma a pesti tőzsdén egy részvénnyel: ez most a tuti siker

Gyengén zárta a hetet a pesti tőzsde, a hazai vezető részvényindex, a BUX 1,1 százalékos esést követően 101 199 ponton fejezte be a pénteki kereskedést, ám így is lehetett egy nap alatt 20 százalékot keresni a parketten.

Pirosban zárt a BUX pénteken, de így is akadt jó részvénysztori a pesti parketten, a Rába ötödével drágult / Fotó: Vémi Zoltán

A blue chipek közül a Mol szenvedte el a legnagyobb, 2 százalékos esést. Az olajcég árfolyama ezzel 2850 forintra csökkent. Az OTP kurzusa 1,4 százalékkal fordult le, 29 200 forintig. A Magyar Telekom a csütörtöki záróárra, 1868 forintra tért vissza a tőzsdenap végén, a legjobban teljesítő Richter pedig 0,2 százalékkal, 10 180 forintra drágult.

A jól választó tőzsdézők az általánosan pesszimista hazai tőkepiacon is nagyot kaszálhattak. A nap sztárja a Rába volt, amely 20 százalékos ralit követően egészen 250 forintig rakétázott. A járműipari vállalat kurzusát feltehetően még a 4iG felvásárlás híre fűti.