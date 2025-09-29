Csúcsra pörgött az amerikaiak részvényvagyona, az elemzők megkongatták a vészharangot

Az amerikaiaknak több pénzük áll részvényekben, mint valaha. A közvetlen és közvetett részvénytulajdonlás – beleértve a befektetési alapokat és a nyugdíjcélú megtakarításokat is – aránya a második negyedévben elérte a háztartások pénzügyi eszközeinek 45 százalékát az amerikai központi bank, azaz a Federal Reserve (Fed) adatai szerint.

Veszik a részvényeket a Wall Streeten, mintha nem lenne holnap / Fotó: NurPhoto via AFP

Bőszen részvényezik Amerika

Az új csúcs több tényező eredménye:

egyrészt a részvények értékeltsége rekordmagasságokat ért el,

másfelől egyre népesebb a tőzsdéző amerikaiak tábora is, részben a népszerű adókímélő nyugdíj-megtakarítási konstrukciók eredményeként is.

A rekordmagas részvényvagyon a Wall Streeten tulajdonképpen pozitív jelenség, hiszen egyre több kisbefektető profitálhat az amerikai vállalatok nyereségéből, egyes elemzők mégis megkongatták a vészharangot, a hatalmas kitettség veszélyeire figyelmeztetve.

A Fed adatai szerint ugyanis a külföldiek amerikai részvénybefektetései is csúcson vannak, ezért felmerül a kérdés, hogy a jövőbeli emelkedésekhez honnan jöhet még forrás.

Mivel ma már olyan sokan birtokolnak részvényeket, ráadásul pénzük mind nagyobb részét tartják részvényekben, a piacnak egyre nagyobb – kedvező vagy kedvezőtlen – befolyása van a reálgazdaságra is – mondta a CNN-nek Jeffrey Roach, az LPL Financial vezető elemzője.

A dotcom-buborék baljós emléke

Az amerikaiak részvénytulajdonlása meghaladta az 1990-es évek végén, közvetlenül a dotcom-buborék kipukkadása előtti szintet – tette hozzá John Higgins, a Capital Economics tanácsadó cég szakértője.

Bár előrejelzésünk szerint az S&P 500, azaz a legszélesebb merítésű amerikai részvényindex idén és még jövőre is emelkedő trendben marad, ám a részvények magánvagyonokon belüli jelenlegi nagyon magas aránya egy olyan vészjelzés, amit szoros figyelemmel kell kísérni.

Részint a felfokozott érdeklődés, részint a mesterségesintelligencia-bumm hatására is az S&P 500 idén eddig 13 százalékkal, április 8-i mélypontja óta pedig 33 százalékkal száguldott feljebb, miközben az elmúlt fél évben 28-szor döntötte meg korábbi rekordját.