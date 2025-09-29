Csúcsra pörgött az amerikaiak részvényvagyona, az elemzők megkongatták a vészharangot

Az amerikaiaknak több pénzük áll részvényekben, mint valaha. A közvetlen és közvetett részvénytulajdonlás – beleértve a befektetési alapokat és a nyugdíjcélú megtakarításokat is – aránya a második negyedévben elérte a háztartások pénzügyi eszközeinek 45 százalékát az amerikai központi bank, azaz a Federal Reserve (Fed) adatai szerint.
Az új csúcs több tényező eredménye:
A rekordmagas részvényvagyon a Wall Streeten tulajdonképpen pozitív jelenség, hiszen egyre több kisbefektető profitálhat az amerikai vállalatok nyereségéből, egyes elemzők mégis megkongatták a vészharangot, a hatalmas kitettség veszélyeire figyelmeztetve.
A Fed adatai szerint ugyanis a külföldiek amerikai részvénybefektetései is csúcson vannak, ezért felmerül a kérdés, hogy a jövőbeli emelkedésekhez honnan jöhet még forrás.
Mivel ma már olyan sokan birtokolnak részvényeket, ráadásul pénzük mind nagyobb részét tartják részvényekben, a piacnak egyre nagyobb – kedvező vagy kedvezőtlen – befolyása van a reálgazdaságra is – mondta a CNN-nek Jeffrey Roach, az LPL Financial vezető elemzője.
Az amerikaiak részvénytulajdonlása meghaladta az 1990-es évek végén, közvetlenül a dotcom-buborék kipukkadása előtti szintet – tette hozzá John Higgins, a Capital Economics tanácsadó cég szakértője.
Bár előrejelzésünk szerint az S&P 500, azaz a legszélesebb merítésű amerikai részvényindex idén és még jövőre is emelkedő trendben marad, ám a részvények magánvagyonokon belüli jelenlegi nagyon magas aránya egy olyan vészjelzés, amit szoros figyelemmel kell kísérni.
Részint a felfokozott érdeklődés, részint a mesterségesintelligencia-bumm hatására is az S&P 500 idén eddig 13 százalékkal, április 8-i mélypontja óta pedig 33 százalékkal száguldott feljebb, miközben az elmúlt fél évben 28-szor döntötte meg korábbi rekordját.
Ezzel párhuzamosan az S&P egyre koncentráltabbá is válik, az index idei árfolyamnyereségének 41 százalékát a Magnificent Seven technológiai részvények hozták össze, azaz az amerikai kisbefektetők sorsa gyakorlatilag néhány hatalmas vállalat eredményességétől függ.
A történelmi példák azt mutatják, hogy amikor a részvénytulajdonlás szintje ilyen magas, megnő a visszaesés kockázata és az átlag alatti hozamok lehetősége
– Rob Anderson, a Ned Davis Research amerikai szektorstratégája szerint.
A befektetők nem ringathatják magukat abban az illúzióban, hogy az elmúlt 10 évben bezsebelt hozamok továbbra is jellemzőek maradnak, a következő évtized valószínűleg soványabb esztendőket hoz.
A csúcsra futó részvényárfolyamok nyomán egyre polarizáltabbá is válik a tengerentúli társadalom. A leggazdagabb amerikaiak még gazdagabbak lesznek, míg a szegények lefelé csúsznak, mivel a munkaerőpiacon korántsem olyan jó a helyzet, mint a tőzsde parkettjén.
Azok, akiknek jelentős vagyonuk van a tőzsdén, úgy érzik, hogy rendkívül jól fut a gazdaság, míg a többiek sokkal borúsabb képet látnak maguk körül
– hangsúlyozza Michael Green, a Simplify Asset Management vezető stratégája.
Persze az, hogy a fellendülő tőzsde a gazdagok vagyonát aránytalanul megnöveli, kissé disszonáns, de a költekezésükön keresztül ezzel együtt a GDP emelkedéséhez is hozzájárul.
A legjobban fizetett amerikaiak – azaz a felső 10 százalék, amely évi 353 000 dollárnál többet keres – a fogyasztói kiadások több mint 49 százalékát költötték el, ami a legmagasabb arány 1989 óta Mark Zandi, a Moody’s Analytics vezető közgazdásza szerint.
A felszín alatt azonban a gazdaság jóval ingatagabb alapokon áll: az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, s ha jön egy negatív fordulat a tőzsdén, a gazdagok is behúzhatják a vészféket.
Egyre nagyobb a kockázata annak, hogy egy esetleges elhúzódó piaci visszaesés olyan negatív pszichológiai hatást váltana ki, ami jelentősen visszafoghatná a háztartások kiadásait
– összegzett Kevin Gordon, a Charles Schwab vezető befektetési stratégája.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.