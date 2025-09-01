A Revolut már többet ér, mint sok nemzetközi nagybank

A digitális pénzügyi szolgáltatások egyik legnagyobb sztárja ismét nagyot lépett előre: a Revolut munkatársai most először adhatnak el részvényeket a cégben a teljes vállalat 75 milliárd dolláros értékelése mellett. Ez nemcsak a fintech szektor egyik legmagasabb árazása, hanem új mérföldkő a londoni központú vállalat gyors felemelkedésében is.

Történelmi mérföldkő: a Revolut már többet ér, mint a legnagyobb versenytársa / Fotó: Betty Laura Zapata / Bloomberg

A Bloomberg értesülései szerint a másodlagos részvényértékesítés során a dolgozók részvényei darabonként 1381,06 dollárt érnek majd. A tranzakcióra új és meglévő befektetők részéről is élénk kereslet mutatkozik, ami megerősíti a Revolut piaci pozícióját.

Az új értékelés hatalmas ugrás a tavalyi 45 milliárd dolláros szintről, és a cég piaci értékét például a Barclays Plc nagybank kapitalizációja fölé emeli – igaz, ez továbbra is egy privát ügylet, nem pedig nyilvános tőzsdei érték.

A Revolut szóvivője szerint az ilyen lehetőségek célja, hogy az alkalmazottak számára is biztosítsanak likviditást, ezzel is elismerve hozzájárulásukat a cég sikeréhez. A vállalat az elmúlt években robbanásszerű növekedést produkált: ügyfélszáma tavaly meghaladta a 60 milliót, ezzel több embert szolgált ki, mint a hagyományos bankóriás HSBC.

A Revolut bevétele 72 százalékkal, 4 milliárd dollárra emelkedett, miközben a profitja is nőtt.

A fintech cég nem áll meg a nemzetközi terjeszkedésben sem. Már most fontolgatja, hogy befektetési bankárokat von be egy amerikai akvizícióhoz, amely segíthet megszerezni a hőn áhított amerikai banki engedélyt. Ez újabb ugródeszkát jelenthet a Revolut számára ahhoz, hogy a világ legértékesebb digitális pénzügyi vállalatai között stabilizálja a helyét.

Nagy tervei vannak a Revolutnak Magyarországon

Fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevezhet ki a Revolut Magyarországon – mondta Mariia Lukash, a társaság kelet-közép-európai régiójának növekedési vezetője. Elmondta, hogy a kétmillió ügyfél fontos mérföldkő a cég életében, mintegy 33 százalékos növekedést értek el Magyarországon egy év alatt.

Mariia Lukash arról is beszélt, hogy Magyarországon is nyereségesek, de azt például nem tudta megmondani, hogy mikor lesz elérhető az első hiteltermékük itthon. Egyébként igyekeznek minden piacukra olyan termékeket bevezetni, amelyekre van igény. Szerinte Magyarországon az emberek inkább a megtakarításokat keresik, ezért indítottak ilyen szolgáltatást itthon.