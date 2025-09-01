Kiválóan alakulhat a Richter árfolyama

A forint az MNB kamatdöntése után 397-re gyengült az euróval szemben, ami gyengébb a korábbi 396,8-es szintnél. A jegybank továbbra is szigorú monetáris politikát tart szükségesnek a tartós inflációs kockázatok, a kereskedelmi feszültségek, az élénk fogyasztás, az ingadozó nyersanyagárak és az erős béremelkedések miatt. A hazai blue chipek közül a Richter felértékelődési potenciálja a legnagyobb.

A magyar blue chipek közül a Richterben van a legnagyobb felértékelődési potenciál / Fotó: Kallus György

Mire figyeljünk?

A 3 százalékos inflációs cél elérését legkorábban 2027 elejére várják, részletes előrejelzést szeptemberben publikálnak majd.

A szűkös hazai hírek mellett érdemes figyelni a regionális fejleményeket is, a régiós energetikai mozgások – különösen a gáziparban – közvetett hatást gyakorolhatnak a magyar szereplőkre.

A geopolitikai feszültségek pedig fokozódó kockázatot jelentenek.

Rövid távon a magyar blue chipek korrekcióba kezdtek, hosszabb távon azonban nem látszik jelentősebb trendváltás. A magyar P/E-k (részvényárfolyam per egy részvényre jutó nettó profit) a globális átlag alatt vannak még mindig.

Az európai banki átlag P/E tipikusan 8–12x,

az energetikai szektoré 6–10x,

a telekommunikáció jellemzően 10x fölött van.

Továbbra is tény, hogy a magyar blue chipek diszkonttal forognak, vagyis az átmeneti negatív árfolyamhatások inkább lehetőséget jelentenek a vételi oldal számára.

OTP

Az OTP Bank 30 999 forintig tudott emelkedni, onnan alacsony forgalom mellett korrigálni kezdett. A 20 napos átlag alatt kereskedtek az utolsó kereskedési napon, azonban az 50 napos átlag (28 736 forint) erős támaszszintnek számít, ahol várhatóan komolyabb vételi erő mutatkozik majd.

Fundamentálisan még mindig az európai pénzügyi-banki ágazat alatti P/E mellett kereskednek a részvénnyel. A technikai indikátorok rövidebb idősíkon még további korrekció esélyét mutatják, de nem várható trendforduló vagy tartós esés a bankpapírtól.

Richter

A Richter-részvényekkel a 200 napos átlag felett kereskedtek, ennek a visszatesztelését láthatjuk. Ha képes megtartani ez a támaszszint az árakat – ennek láthatóan erős esélye van –, úgy folytatódhat a július óta tartó emelkedés.