Trump új gyógyszervámjai: mi lesz most a Richterrel? – árulkodó az árfolyam

Bár még nem hivatalos, ám úgy tűnik, az Egyesült Államokban bevezetik a régóta ígért 100 százalékos vámot az importált gyógyszerekre – legalábbis ezt posztolta ki Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalára. Eszerint október 1-jétől vezetnék be a tengerentúlon az új sarcot. De hogy érinti ez a Richtert?

A Richter csodaszerének hatóanyaga, a cariprazine / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az EU köszöni, már megvan az alku

Az Erste szerint ugyanakkor – bár a poszt a megállapodásban foglalt kivételeket nem említi – az európai uniós 15 százalékos általános vámtarifa vonatkozik továbbra is az európai gyógyszerekre, ergo a gigasarc nem érinti az uniós gyártókat.

Mivel pedig nincs itt semmi látnivaló, az európai gyógyszergyártók részvényeinek sem kellene érdemben reagálniuk a hírre, ám a helyzet mégis az, hogy például szűkebb régiónkban a Richter enyhén csökken, a Krka pedig enyhén emelkedik. Az utóbbira magyarázat, hogy a horvát cég nem exportál Amerikába, így aztán a részvényeseit totálisan hidegen hagyja a vámhercehurca.

Miért más a Richter helyzete?

A Richter esetében viszont más a helyzet, ámde az is kedvező. A magyar gyártó sikergyógyszerének, azaz a cariprazine-hatóanyagú Vraylar antipszichotikumnak a hatóanyagát az amerikai AbbVie európai egységének értékesíti, így vám nem terheli ezeket a tranzakciókat – emeli ki az Erste.

Sőt, az Egyesült Államokba való bejutása is csupán limitált költséggel járhat, hiszen a hatóanyag még messze van a kész gyógyszertől, s nemcsak fizikai formában, hanem árban is. A Richter egyéb gyógyszereket is értékesít Amerikában, mintegy 50-60 millió dollár értékben, amelyen a vámtarifa 15 százalék lehet az EU–USA egyezség alapján, amely már cirka egy hónapja érvényben van.

A brókercég szerint a vámhatás mintegy hárommilliárd forint, azaz részvényenként 150 forint lehet évente, ha a többletköltséget nem hárítják át a vevőkre. Ráadásul ez sem új keletű, olyannyira nem, hogy valószínűleg szerepet játszhatott a Richter nagyjából egy hónapja tartó mélyrepülésében is, amelynek során az árfolyam mintegy ezer forinttal, azaz közel 10 százalékkal csökkent. Vagyis ez a kockázat már rég beépülhetett az árba.