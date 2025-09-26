Deviza
Trump új gyógyszervámjai: mi lesz most a Richterrel? – árulkodó az árfolyam

Sok hűhó semmiért? Az uniós gyógyszergyártók, így a Richter befektetői is megnyugodhatnak, a százszázalékos vám nem az ő tarifájuk.
Murányi Ernő
2025.09.26, 14:15
Frissítve: 2025.09.26, 15:09

Bár még nem hivatalos, ám úgy tűnik, az Egyesült Államokban bevezetik a régóta ígért 100 százalékos vámot az importált gyógyszerekre – legalábbis ezt posztolta ki Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalára. Eszerint október 1-jétől vezetnék be a tengerentúlon az új sarcot. De hogy érinti ez a Richtert?

Richter Cariprazine antipsychotic drug molecule
A Richter csodaszerének hatóanyaga, a cariprazine / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az EU köszöni, már megvan az alku

Az Erste szerint ugyanakkor – bár a poszt a megállapodásban foglalt kivételeket nem említi – az európai uniós 15 százalékos általános vámtarifa vonatkozik továbbra is az európai gyógyszerekre, ergo a gigasarc nem érinti az uniós gyártókat. 

Mivel pedig nincs itt semmi látnivaló, az európai gyógyszergyártók részvényeinek sem kellene érdemben reagálniuk a hírre, ám a helyzet mégis az, hogy például szűkebb régiónkban a Richter enyhén csökken, a Krka pedig enyhén emelkedik. Az utóbbira magyarázat, hogy a horvát cég nem exportál Amerikába, így aztán a részvényeseit totálisan hidegen hagyja a vámhercehurca.

Miért más a Richter helyzete?

A Richter esetében viszont más a helyzet, ámde az is kedvező. A magyar gyártó sikergyógyszerének, azaz a cariprazine-hatóanyagú Vraylar antipszichotikumnak a hatóanyagát az amerikai AbbVie európai egységének értékesíti, így vám nem terheli ezeket a tranzakciókat – emeli ki az Erste. 

Sőt, az Egyesült Államokba való bejutása is csupán limitált költséggel járhat, hiszen a hatóanyag még messze van a kész gyógyszertől, s nemcsak fizikai formában, hanem árban is. A Richter egyéb gyógyszereket is értékesít Amerikában, mintegy 50-60 millió dollár értékben, amelyen a vámtarifa 15 százalék lehet az EU–USA egyezség alapján, amely már cirka egy hónapja érvényben van. 

A brókercég szerint a vámhatás mintegy hárommilliárd forint, azaz részvényenként 150 forint lehet évente, ha a többletköltséget nem hárítják át a vevőkre. Ráadásul ez sem új keletű, olyannyira nem, hogy valószínűleg szerepet játszhatott a Richter nagyjából egy hónapja tartó mélyrepülésében is, amelynek során az árfolyam mintegy ezer forinttal, azaz közel 10 százalékkal csökkent. Vagyis ez a kockázat már rég beépülhetett az árba.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Lejtőre került a Novo Nordisk és a Bayer is

A Richterével együtt amúgy a Novo Nordisk és a Bayer árfolyama is csökken pénteken, rendre mintegy 1 és 0,5 százalékot. Pedig nem kellene, hiszen nem változik semmi. A dán gyártó értékesítésének mintegy 56 százaléka megy az Egyesült Államokba. 

A Bayer esetében pedig az észak-amerikai (Kanadával együtt) gyógyszer-értékesítés aránya mintegy 11 százalék. Sőt, a Bayernek amerikai gyógyszergyártása is van, amely az ottani eladásai nagyjából felét fedi le, az amerikai vámok a bevételei valószínűleg kevesebb, mint 5 százalékát érintik. És – még egyszer – nem 100, hanem 15 százalékos tarifáról van szó, és nem október 1-jétől, hanem már egy jó hónapja. 

A  Novo Nordisk kurzusa egyébként az elmúlt hetekben mintegy 13 százalékkal, a Bayeré pedig 6 százalékkal esett. Az európai gyógyszergyártók részvényindexe pedig ezalatt csaknem 6 százalékkal értékelődött le. Az EU-s farmaindex ma is járt már 1,3 százalékos mínuszban, ám ennek kétharmadát ledolgozta a mutató.

 

