Bizonytalan lépések a konszolidáció felé: Románia kihívásai a költségvetési hiány csökkentésében

Idén nyáron Románia az elmúlt évtized legnagyobb fiskális korrekcióját indította be a rekordméretű, közel 9 százalékos költségvetési hiány csökkentése érdekében. Az első megszorítási csomag egy hónapja, augusztus elsején lépett hatályba. A csomag az áfa és a jövedéki adók emelésével, valamint a közszférát érintő kiadások visszaszorításával igyekezett visszaterelni az országot az uniós elvárásokhoz közelítő deficitpályára.
A lépések ugyan pénzügyileg indokoltak, de jelentős társadalmi ellenállással találkoztak. Az állami alkalmazottak körében sztrájkfenyegetések és munkabeszüntetések jelentek meg az ügyfélszolgálatok bezárása, valamint a második csomagban bemutatott ügyészi és bírói korhatár megemelése miatt. Az ellenzék egy – sikertelen – bizalmatlansági indítvánnyal próbálta megakadályozni a kormányt, és a kormánykoalícióban is belső feszültségek alakultak ki a megszorítások mértékével és végrehajtásával kapcsolatban. Ezek mind olyan tényezők, melyek tovább bonyolítják a konszolidáció sikeres megvalósítását.
Makrogazdasági szempontból az első csomag rövid távú hatásai már láthatók. Bár az infláció júliusi emelkedése még nem tükrözte a csomag hatását, az augusztusi adóemelések további nyomást helyeztek az árakra, így az infláció akár 9 százalék fölé is emelkedhet. Ezzel párhuzamosan a GDP növekedési üteme lassult, a beruházási hajlandóság visszaesett, ami nagyrészt a vállalati bizalom gyengülésével magyarázható. A hozamok enyhén emelkedtek, míg a lej árfolyama, mivel rögzítve van, változatlan maradt.
Nemzetközi szinten a fiskális konszolidáció továbbra is elengedhetetlennek számít. Az Európai Bizottság továbbra is szorgalmazza a deficitcsökkentést. A hitelminősítők óvatosak, elismerik a kormány szándékát, de figyelmeztetnek a vele járó kockázatokra: ha a konszolidáció nem sikerül a vártnak megfelelően, az leértékeléshez és a román államadósság megítélésének romlásához vezethet.
A kormány augusztus végén egy második konszolidációs csomag hat alcsomagjából ötöt elfogadott, folytatva a konszolidációhoz vezető rögös utat. Ugyanakkor a társadalmi és politikai ellenállás miatt a végrehajtás bonyolultnak ígérkezik. A kormány az első csomaghoz hasonlóan „kormányzati felelősségvállalással” terjeszti elő a reformokat, így életbelépésüket csak egy sikeres bizalmatlansági szavazással lehet megakadályozni, ami a kormány megbuktatásával járna. A hírek szerint az ellenzék mindegyik alcsomaggal szemben bizalmatlansági indítványt tervez benyújtani . Jelenleg a második csomag pontos tartalmáról csak korlátozott mennyiségű információ nyilvános. Az egyetlen alcsomag, amit elhalasztottak, a közigazgatási reformokat és a közszféra további megszorításait tartalmazza, ez mutatja, hogy a kormány mérlegeli a társadalmi teherbírást. Azonban a fiskális fegyelem fenntartása kulcsfontosságú az ország pénzügyi stabilitásának és nemzetközi hitelminősítésének megőrzéséhez.
