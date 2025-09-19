Siratja a kínai csomagcunami megállítása miatt kieső bevételeit a FedEx

Az idén egymilliárd dollárjába kerül a FedExnek a Donald Trump-féle hektikus vámpolitika és a Kínából és Hongkongból az Egyesült Államokba érkező csomagmennyiség drasztikus csökkenésével összefüggő kezelési-szállítási bevételek visszaesése. Az utóbbi egymagában 150 millió dolláros kiesést okozott a szállítmányozási vállalat legutóbbi üzleti negyedévében.

A FedEx áruszállító repülőinek földi állomásoztatása hatalmas veszteséggel jár a szállítmányozási vállalat számára / Fotó: Shutterstock

Brie Carere, a vámügyekért felelős FedEx-igazgató szerint ez a negatív tétel fix, visszatérő elemnek tekinthető a következő negyedévekben is, egyben megjegyezte, hogy az egyik legjövedelmezőbb kínai–amerikai szállítási viszonylatban történt visszalépés a bevételi soron is tartósan nyomot fog hagyni.

A FedEx irányt váltott, most az „America First” a jelszó

A Trump januári beiktatásával kaotikussá vált világkereskedelmi viszonyok ellenére a FedEx túlteljesítette az elemzői várakozásokat, a jelen állás szerint 5,5 százalékos pluszban nyithatja a pénteki kereskedést a New York-i tőzsdén.

A vállalat a nemzetközi szállítási feladatainak csökkenésével párhuzamosan az amerikai piacra fókuszált, s ez most bejött neki, igaz, az új helyzethez való alkalmazkodás egyszersmind megkövetelte a költségek radikális csökkentését is. És ennek koránt sincs vége, a világ legnagyobb csomagszállítási vállalata több milliárd dolláros újabb megszorításokra kényszerül, miután a földön veszteglő kihasználatlan cargogépei csak viszik és nem hozzák a pénzt.

Súlyos megszorításokra kényszerülnek

A tervek szerint a jövő májussal záruló 2026-os üzleti évében a FedExnek egymilliárd dollárral kell csökkentenie költségeit, ebben az egységek összevonása mellett nyilván leépítéseket is végre kell hajtaniuk – írja a Reuters. Ehhez egy éve kétezer fős leépítéssel adták meg az alaphangot.

A FedEx a csomagszállításból 22,24 milliárd dolláros bevételhez jutott az augusztussal zárult negyedévben / Fotó: AFP

Folyamatban van és 2026 júniusáig lezárul a FedEx Freight leválasztása és tőzsdei bevezetése a NYSE-re. Ez a főként Észak-Amerikában aktív üzletág az olyan nagyobb méretű, de kamionnal még szállítható raklapos áruk mozgatását végzi, amire a hagyományos FedEx Express vagy Ground nem képes a küldemény mérete miatt.