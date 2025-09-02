Befektetői sokk Törökországban: a bíróság lefejezte az isztambuli ellenzéket – a politikai káosz a tőzsdét is elérte

A török részvénypiacokon kedden közel 6 százalékos zuhanást hozott egy ítélet, amely megkérdőjelezte az isztambuli ellenzék legitim vezetését. A BIST 100 index esése arra a pánikra emlékeztette a befektetőket, amelyet tavasszal váltott ki Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester, a CHP elnökjelöltjének letartóztatása.

A bírósági döntés, Özgür Celik bukása és az ellenzék meggyengülése zuhanórepülésbe taszította a török részvénypiacokat / Fotó: Anadolu via AFP

Az isztambuli bíróság döntése szerint a 2023-as tartományi pártkongresszuson készpénzes kifizetések befolyásolták a szavazást, így a választás eredményét megsemmisítették.

Ez egyben Özgür Celik tartományi elnök bukását is jelentette, helyére ideiglenesen a korábbi pártvezető, Gürsel Tekin került.

A fejlemény politikai földrengést váltott ki: a CHP szerint a döntés egy újabb példája a kormányzat irányított támadásának.

„A Republikánus Néppárt nem vehető át!” – nyilatkozta Celik a Financial Timesnak, hozzátéve, hogy telefonját blokkolták, és nem tud reagálni az üzenetekre.

Mélyrepülésben a török részvénypiac

A piaci reakció nem véletlen. A külföldi befektetők számára a jogállamiság és a politikai stabilitás a török gazdaság gyenge pontjai közé tartozik, és minden hasonló ítélet erodálja a bizalmat. A helyzet ráadásul hamarosan tovább súlyosbodhat: szeptember 15-én várható döntés arról, hogy a CHP országos vezetését is érvénytelenítik-e. Ez Özgür Özel pártelnök pozícióját sodorhatja veszélybe.

A nemzetközi szakértők szerint a fejlemény túlmutat egy egyszerű jogvitán.

A török bíróságok olyan ítéleteket hoznak, amelyek a »választási autokrácia« állapotából egyre inkább a nyílt diktatúra irányába sodorják az országot

– írta Howard Eissenstat, a Stockholmi Egyetem kutatója.

Ha beigazolódik, hogy a CHP országos vezetése is bukik, az gyakorlatilag megsemmisítené az ellenzék szervezeti struktúráját. A befektetők és a társadalom számára ez egyaránt azt üzenheti: a török politikában most már nemcsak az eredmények, hanem maga a játéktér is újrarajzolható.