Rossz a hangulat, nagyon elbántak a magyar részvényekkel, a forint kezd magához térni

Pesszimista nemzetközi befektetői hangulatban esett kedden a pesti tőzsde. A BUX 0,9 százalékos mínuszban, 102 809 ponton zárta a kereskedést. Nyugat-Európában is vaskos veszteségekkel fejezték be a napot a vezető részvényindexek. A frankfurti DAX 2 százalékot zuhant, de a párizsi CAC 40 és a londoni FTSE 100 is 0,6 százalékkal fordult le.

Az amerikai tőzsdék is jókora eséssel indították a hetet a hétfői kereskedési szünetet követően. Az S&P 500 és a Nasdaq is 1 százalék feletti csökkenést hozott össze a kereskedés első szakaszában, a Dow Jones 0,9 százalékkal fordult le. A befektetőket aggasztja, hogy egy amerikai bíróság még múlt pénteken törvénytelennek minősítette a Donald Trump amerikai elnök által nyélbe ütött nemzetközi vámmegállapodásokat. Az amerikai elnök ma este, magyar idő szerint 20 órakor bejelentést tesz.

A hazai parkettre visszakanyarodva, a BUX indexet mind a négy blue chip részvény lefelé húzta. Leginkább az 1,9 százalékos esést elszenvedő Magyar Telekom, amely így 1902 forintról várhatja a folytatást. A Mol másfél százalékkal, 2890 forintra esett, a Richter 0,8 százalékkal, 10 390 forintig ereszkedett. Az OTP megúszta kisebb, 0,2 százalékos csökkenéssel. A bankpapír 29 850 forinton zárta a napot.