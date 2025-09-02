Deviza
EUR/HUF395.88 +0.16% USD/HUF340.37 +0.88% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.65 +0.25% PLN/HUF92.95 +0.24% RON/HUF77.93 +0.02% CZK/HUF16.17 -0.1% EUR/HUF395.88 +0.16% USD/HUF340.37 +0.88% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.65 +0.25% PLN/HUF92.95 +0.24% RON/HUF77.93 +0.02% CZK/HUF16.17 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,809.42 -0.87% MTELEKOM1,902 -1.86% MOL2,890 -1.5% OTP29,850 -0.23% RICHTER10,390 -0.76% OPUS566 -1.74% ANY7,680 -1.54% AUTOWALLIS158.5 -2.16% WABERERS5,180 -1.89% BUMIX9,123.42 -1.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,128.54 -0.11% BUX102,809.42 -0.87% MTELEKOM1,902 -1.86% MOL2,890 -1.5% OTP29,850 -0.23% RICHTER10,390 -0.76% OPUS566 -1.74% ANY7,680 -1.54% AUTOWALLIS158.5 -2.16% WABERERS5,180 -1.89% BUMIX9,123.42 -1.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,128.54 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
Magyar Telekom
OTP
euró

Rossz a hangulat, nagyon elbántak a magyar részvényekkel, a forint kezd magához térni

A pesszimista befektetői hangulat miatt jelentős eséssel zártak a tőzsdék Nyugat-Európában és itthon is. A BUX indexet leginkább a Magyar Telekom húzta le. A forint vegyesen teljesít, próbálja ledolgozni hátrányát a főbb devizákkal szemben.
K. T.
2025.09.02, 17:57
Frissítve: 2025.09.02, 18:05

Pesszimista nemzetközi befektetői hangulatban esett kedden a pesti tőzsde. A BUX 0,9 százalékos mínuszban, 102 809 ponton zárta a kereskedést. Nyugat-Európában is vaskos veszteségekkel fejezték be a napot a vezető részvényindexek. A frankfurti DAX 2 százalékot zuhant, de a párizsi CAC 40 és a londoni FTSE 100 is 0,6 százalékkal fordult le.

_VEZ4373
Fotó: Vémi Zoltán

Az amerikai tőzsdék is jókora eséssel indították a hetet a hétfői kereskedési szünetet követően. Az S&P 500 és a Nasdaq is 1 százalék feletti csökkenést hozott össze a kereskedés első szakaszában, a Dow Jones 0,9 százalékkal fordult le. A befektetőket aggasztja, hogy egy amerikai bíróság még múlt pénteken törvénytelennek minősítette a Donald Trump amerikai elnök által nyélbe ütött nemzetközi vámmegállapodásokat. Az amerikai elnök ma este, magyar idő szerint 20 órakor bejelentést tesz. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A hazai parkettre visszakanyarodva, a BUX indexet mind a négy blue chip részvény lefelé húzta. Leginkább az 1,9 százalékos esést elszenvedő Magyar Telekom, amely így 1902 forintról várhatja a folytatást. A Mol másfél százalékkal, 2890 forintra esett, a Richter 0,8 százalékkal, 10 390 forintig ereszkedett. Az OTP megúszta kisebb, 0,2 százalékos csökkenéssel. A bankpapír 29 850 forinton zárta a napot.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
395.8828 +0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forint felemásan teljesített kedden, Az euróval szembeni hátrányát a tőzsdezárásra ledolgozta, a keresztárfolyam 0,1 százalékos forintnyerőt és 395 forintot mutatott.

A dollárhoz képest is javított a napon belüli mélypontról, viszont délután öt óra után is 0,4 százalékkal drágábban, 338,8 forinton váltották az amerikai pénz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu