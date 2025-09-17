Deviza
EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF329.92 +0.03% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 -0.12% RON/HUF77.01 +0.04% CZK/HUF16.05 +0.07% EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF329.92 +0.03% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 -0.12% RON/HUF77.01 +0.04% CZK/HUF16.05 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akvizíció
UBM
agráripar
takarmánygyártás

Multiból magyar cég lett: gőzerővel terjeszkedik a tőzsdei agrárcsoport

Az UBM csoport ezúttal a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító holland vállalat magyarországi leányát kebelezte be. Az Agrifirm Magyarország a jövőben UBM Nutrition Zrt. néven folytatja tevékenységét.
Murányi Ernő
2025.09.17, 17:40
Frissítve: 2025.09.17, 18:11

Az UBM sikeresen zárta le a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító, Hollandiában 120 éves múltra visszatekintő Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását – közölte a tőzsde Standard kategóriájában jegyzett UBM.

ubm
Fotó: UBM

Európai szinten is versenyképességre törekszik az UBM

A hazánkban összesen 130 munkatársat foglalkoztató és tavaly közel 28 milliárd forintos nettó árbevételt termelő, a baromfitakarmányok gyártása területén Magyarországon vezető szerepet betöltő Agrifirm a jövőben UBM Nutrition Zrt. néven, az UBM csoport részeként folytatja tevékenységét 

A felvásárlás sikeres lezárása nem csupán a két vállalat jogi összekapcsolódását jelenti, hanem egy olyan jövő kezdetét is, amelyben a hazai vezető szerepünket erősítve szeretnénk egy hatékony, európai szinten is versenyképes méretű takarmányipari vállalatot felépíteni

– mondta el a tranzakció zárása kapcsán Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója.

Hamarosan jubilál a cég

A jövőre alapításának 30 éves évfordulóját ünneplő UBM csoport stratégiai célkitűzése, hogy kiterjedt kereskedelmi és gyártási hálózatával megkerülhetetlen szereplővé váljon az agrárium területén a Kárpát-medence országaiban, emellett a Fekete-tengertől egészen Olaszországig lefedje a takarmányexport és a commoditykereskedelem piacait.

Az 1996-ban alapított UBM hazánk egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, amely Magyarország piacvezető takarmánygyártója, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője. 

Az UBM csoport a 2024. június 30-ig tartó üzleti évében 198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, melynek több mint fele exportból származott. 

A holding a Budapesti Értéktőzsde egyetlen agráripari cége, amelynek részvényárfolyama szeptember 16-án 1250 forinton zárt.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu