Multiból magyar cég lett: gőzerővel terjeszkedik a tőzsdei agrárcsoport

Az UBM sikeresen zárta le a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító, Hollandiában 120 éves múltra visszatekintő Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását – közölte a tőzsde Standard kategóriájában jegyzett UBM.

Fotó: UBM

Európai szinten is versenyképességre törekszik az UBM

A hazánkban összesen 130 munkatársat foglalkoztató és tavaly közel 28 milliárd forintos nettó árbevételt termelő, a baromfitakarmányok gyártása területén Magyarországon vezető szerepet betöltő Agrifirm a jövőben UBM Nutrition Zrt. néven, az UBM csoport részeként folytatja tevékenységét

A felvásárlás sikeres lezárása nem csupán a két vállalat jogi összekapcsolódását jelenti, hanem egy olyan jövő kezdetét is, amelyben a hazai vezető szerepünket erősítve szeretnénk egy hatékony, európai szinten is versenyképes méretű takarmányipari vállalatot felépíteni

– mondta el a tranzakció zárása kapcsán Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója.

Hamarosan jubilál a cég

A jövőre alapításának 30 éves évfordulóját ünneplő UBM csoport stratégiai célkitűzése, hogy kiterjedt kereskedelmi és gyártási hálózatával megkerülhetetlen szereplővé váljon az agrárium területén a Kárpát-medence országaiban, emellett a Fekete-tengertől egészen Olaszországig lefedje a takarmányexport és a commoditykereskedelem piacait.

Az 1996-ban alapított UBM hazánk egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, amely Magyarország piacvezető takarmánygyártója, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője.

Az UBM csoport a 2024. június 30-ig tartó üzleti évében 198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, melynek több mint fele exportból származott.

A holding a Budapesti Értéktőzsde egyetlen agráripari cége, amelynek részvényárfolyama szeptember 16-án 1250 forinton zárt.