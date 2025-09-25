A legnagyobb szereplők tarolhatják le az utazási piacot is

A mesterséges intelligencia (MI) mindennapos felhasználásáról még sokan gondolják, hogy 5-10 év is hátra lehet, amíg egy-egy iparág átalakul. Pedig a változások nagyon sok területen már most megindultak: hónapok alatt olyan átalakulások következnek be, amelyek korábban évtizedekbe teltek. Ilyen terület például az online szállás, utazás és rekreációs tevékenységek piaca.
Az internet elterjedése előtt az utazási ügynökségek vitték el a rendelések legnagyobb részét. Ezt követően, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt szerepüket nagy részben átvették az online foglaló irodák (OTA, azaz online travel agency), mint az Expedia vagy a Trip.com. A Covid-járvány utáni fellendülésben ezek a vállalatok és az online fizetési piac részvényei is száguldottak, elég csak a Paypal, a Mastercard vagy a Booking ralijára gondolni.
Most azonban gyökeresen megváltozni látszanak a fogyasztói szokások. Egyre többen használják a Chat GPT-t vagy a Geminit személyre szabott keresésre.
Milyen egyszerű az anyanyelvünkön beírni, hogy például két-három éjszakára szállást keresünk Madridban, de úgy, hogy ne legyen messze a stadiontól, ahol a kedvenc focicsapatunk játszik kedd este.
Hozzátesszük még, hogy
ne nézzen forgalmas utcára a franciaágyas szoba,
és akár egy-két óra várakozásnál nem hosszabb átszállást is vállalunk azért, hogy olcsóbb legyen a repülőjegy. A kívánságok végtelenek lehetnek, például két este szeretnénk helyiek által látogatott jó étteremben enni, a többi étkezéshez pedig ajánljon ABC-t, és még érjünk is haza a péntek reggeli céges megbeszélésre.
Fontos tudni, hogy most még az okosnak látszó MI vagy annak ügynök funkciója is relatíve korlátozott információkból válogat. Például a Chat GPT számára a szolgáltatók által publikált YouTube, az Instagram vagy a Facebook-bejegyzések, sőt a Google review-k is csak korlátozottan elérhetők. A szolgáltatásokat kínáló honlapok struktúrája és MI-kompatibilitása is meghatározza, hogy a gép miből tud válogatni. Az MI jelenleg a korábban ismertetett online utazási weblapokra, az aggregáló oldalakra mint például a TripAdvisor, a GetYourGuide, a Viator, valamint a publikus blogokra és főképp csevegésekre támaszkodik. (Mellékesen jegyzem meg, hogy talán jobb elgondolkodni, hogy mennyire objektív egy ilyen ajánlat.)
A jelenben még az MI „minél jobb kiszolgálása” vagy saját MI-ügynök bevetése többletbevételt jelenthet a fenti cégeknek. A legnagyobb online utazási ügynökségek bevételei jól alakulnak, van miből költeni a fejlesztésre. Az OTA-knak még mindig megvan az a hatalmas előnyük, hogy biztonságot nyújtanak: ha nem elérhető a szállás, másikat ajánlanak, és a pénzügyi tranzakcióinkat is szívesebben végezzük az ő oldalaikon. De lehet, hogy a közvetítőket hamar kiszorítják, talán csak a legnagyobbak és leginnovatívabbak fognak megmaradni.
Mert gondoljunk bele, hogy egy átlagos Booking típusú foglaláson 15-20 százalék a marzs. Ez a piac felkeltette a csodálatos hetesbe tartozó vállalatok figyelmét is. Az első lépés most még az, hogy a legnagyobb légitársaságok, hotelek és az OTA-k egymással és az MI-vel partnerségre lépnek. A második körben azonban lehet, hogy a teljes választási, foglalási, tranzakciós és garanciális folyamatot átveszi majd a mesterséges intelligencia.
A Gemini AI agent és az Open AI Operátor most az úttörő, de nem biztos, hogy ők futnak be győztesként. A Microsoft az Accenture és az Amadeus közreműködésével saját MI-ügynököt hozott létre, de ez is gyerekcipőben jár még.
Hol vagyunk már a sarki irodában prospektusokat mutató hölgytől!
A Lens nevű alkalmazás például virtuálisan megmutat mindent a minket érdeklő szállásról vagy tengerpartról, és személyre szabott ajánlatot biztosít. Nem kevés szakmai, etikai és versenyjogi akadály is felmerül, de a koncentrálódás elkerülhetetlen. Ebben a versenyben véleményem szerint a legnagyobbak nyernek majd, mivel ezek a vállalatok tudnak a legtöbbet fejlesztésre, adatközpontokra és innovációra fordítani.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.
