Vertikal Group: nő, mint a gomba a pesti tőzsde zöldcége

A gazdasági környezet kihívásai ellenére folytatta dinamikus növekedését a hazai környezetgazdálkodás jelentős szereplője, a Vertikal Group. A nettó árbevétel az előző év azonos időszakához képest 7,4 százalékos emelkedéssel 10,9 milliárd forintra, az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 0,6 százalékkal 1,2 milliárd forintra nőtt. A bővülés a foglalkoztatotti létszámban is megjelent: a 2024. június 30-i és a 2025. június 30-i adatok összevetése alapján a dolgozói állomány 29,7 százalékkal emelkedett, a munkavállalók száma 489 főről 634-re gyarapodott.

Erős eredményről számolt be a Vertikal Group / Fotó: Vémi Zoltán

A társaság a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerben élő szerződéseit az előírásoknak megfelelően teljesítette, ideértve a hulladékátvételi és -előkezelési, hulladékártalmatlanítási és régiókoordinátori feladatokat több régióban, valamint olyan kiegészítő tevékenységeket, mint a visszaváltási rendszerhez kapcsolódó szállítás, a komposztálás és az áttárolási-szállítási feladatok ellátása.

A 2024. év és a 2025. év első fél évének mutatóit figyelembe véve a társaság áttekintette a korábban 2028-ig közölt célszámait. Az elmúlt években a kitűzött célok rendre teljesültek, a folyamatban lévő projektek pedig várhatóan a második fél év teljesítményét is erősíteni fogják. A menedzsment idei tervei stabil, két számjegyű növekedéssel számolnak, az árbevételre és az EBITDA-ra vonatkozó előrejelzéseket pedig ennek megfelelően pontosították. A tőzsdén való megjelenés óta a saját tőke több mint 140 százalékkal, a mérlegfőösszeg közel 5 milliárd forinttal, azaz több mint 35 százalékkal nőtt.

A fél év során tulajdonosi tranzakció következtében a közkézhányad nőtt, ezáltal a cég részvényeinek likviditása és piaci forgalma is erősödhet.

A társaság finanszírozásában a fenntarthatósági szempontok is hangsúlyosan jelen vannak. A Vertikal 2025 áprilisában közzétette zöldfinanszírozási keretrendszerét, amelyhez a Scope ESG Analysis GmbH pozitív másodlagos véleményt adott ki. Ez a keretrendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben is környezetvédelmi célokat szolgáló beruházásokhoz kedvező feltételekkel vonjon be forrást a társaság.