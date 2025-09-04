Deviza
Vertikal Group: nő, mint a gomba a pesti tőzsde zöldcége

Az idei első fél évére vonatkozó, nem auditált eredménykimutatás alapján a Vertikal Group árbevétele 10,9 milliárd forint, az EBITDA közel 1,2 milliárd forint lett. A Budapesti Értéktőzsdén frissen közzétett adatok a társaság üzleti modelljének stabilitását és fejlődési potenciálját tükrözik.
2025.09.04, 19:12

A gazdasági környezet kihívásai ellenére folytatta dinamikus növekedését a hazai környezetgazdálkodás jelentős szereplője, a Vertikal Group. A nettó árbevétel az előző év azonos időszakához képest 7,4 százalékos emelkedéssel 10,9 milliárd forintra, az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 0,6 százalékkal 1,2 milliárd forintra nőtt. A bővülés a foglalkoztatotti létszámban is megjelent: a 2024. június 30-i és a 2025. június 30-i adatok összevetése alapján a dolgozói állomány 29,7 százalékkal emelkedett, a munkavállalók száma 489 főről 634-re gyarapodott.

tőzsde, Vertial Group, részvény
Erős eredményről számolt be a Vertikal Group / Fotó: Vémi Zoltán

A társaság a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerben élő szerződéseit az előírásoknak megfelelően teljesítette, ideértve a hulladékátvételi és -előkezelési, hulladékártalmatlanítási és régiókoordinátori feladatokat több régióban, valamint olyan kiegészítő tevékenységeket, mint a visszaváltási rendszerhez kapcsolódó szállítás, a komposztálás és az áttárolási-szállítási feladatok ellátása.

A 2024. év és a 2025. év első fél évének mutatóit figyelembe véve a társaság áttekintette a korábban 2028-ig közölt célszámait. Az elmúlt években a kitűzött célok rendre teljesültek, a folyamatban lévő projektek pedig várhatóan a második fél év teljesítményét is erősíteni fogják. A menedzsment idei tervei stabil, két számjegyű növekedéssel számolnak, az árbevételre és az EBITDA-ra vonatkozó előrejelzéseket pedig ennek megfelelően pontosították. A tőzsdén való megjelenés óta a saját tőke több mint 140 százalékkal, a mérlegfőösszeg közel 5 milliárd forinttal, azaz több mint 35 százalékkal nőtt.

A fél év során tulajdonosi tranzakció következtében a közkézhányad nőtt, ezáltal a cég részvényeinek likviditása és piaci forgalma is erősödhet.

A társaság finanszírozásában a fenntarthatósági szempontok is hangsúlyosan jelen vannak. A Vertikal 2025 áprilisában közzétette zöldfinanszírozási keretrendszerét, amelyhez a Scope ESG Analysis GmbH pozitív másodlagos véleményt adott ki. Ez a keretrendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben is környezetvédelmi célokat szolgáló beruházásokhoz kedvező feltételekkel vonjon be forrást a társaság.

VERTIKAL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
VERTIKAL részvény17:20:00
Árfolyam: 11.5 HUF 0 / +15 %
Forgalom: 56,607,669 HUF
A tőkepiaci stratégiához illeszkedve a közgyűlés áprilisi döntésével összhangban a Vertikal megkezdte a Standard kategóriába történő átlépéshez szükséges dokumentumok előkészítését, amely rövid távon is reális célként szerepel a vállalat terveiben. Emellett a korábbi ülésen döntöttek a Munkavállalói Résztulajdonosi Program elindításáról is, amelynek keretében a Vertikal Group MRP Szervezet részére legfeljebb 10 millió darab törzsrészvény juttatható, a program teljesítési időszaka a 2025-ös és 2026-os üzleti év.

