Extrém forgalomban zuhant a mélybe a 4iG árfolyama
A budapesti tőzsde keddi kicsengetése időpontjában az európai vezető indexek és az amerikai Dow Jones is enyhe pluszban állt, miközben a másik két amerikai tőzsdemutató kismértékben gyengült.
Európában az erős hétkezdés után a részvényindexek némileg lendületet vesztettek, az Egyesült Államok és Kína közötti vámvitában bekövetkezett enyhülés további jelei azonban optimizmusra adhatnak okot.
Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök megállapodásra törekszik Hszi Csin-ping kínai államfővel a már régóta beharangozott dél-koreai találkozón. Eközben a befektetők már tűkön ülnek a Big Tech cégek gyorsjelentéseire várva.
Fokozódik az izgalom a technológiai óriások közelgő negyedéves jelentési szezonja előtt
– írta Frank Sohlleder, a német Activtrades brókercég elemzője. Két nehézsúlyú játékos, a Netflix és a Texas Instruments kedd este teszi közzé negyedéves eredményeit, majd szerdán az IBM és a Tesla következik.
A kérdés az, hogy ezek a vezető vállalatok továbbra is hozzák-e a piac magas elvárásait, vagy könnyűnek találtatnak
– tette hozzá Sohlleder.
A BUX rengeteg izgalmat követően végül 0,4 százalékkal, 103 424 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 24 milliárd forintot.
S ebből az átlagos értéket messze meghaladó forgalomból nagyjából 10 milliárd forint jutott az OTP,
míg 9 milliárd forint a 4iG részvényeire.
Az izgalmat főként az utóbbi cég papírjai hozták a parkettre, hiszen több mint 10 százalékos pluszban, 4595 forintos magasságban is jártak, ám aztán megmozdultak az eladók, hogy az elmúlt hetekben felhalmozódott busás hasznukat – legalábbis részben– realizálják, s egészen 3585 forintig, vagyis több mint 14 százalékkal zuhant a kurzus. Végül a technológiai és védelmi ipari papír 9,3 százalékkal, 3750 forintig esett.
Az OTP viszont – talán az újabb kedvező elemzői értékelés hatására is – 0,6 százalékkal, 3820 forintra drágult.
A Mol papírjai a százhalombattai tűz által okozott károkhoz és kényszerű termeléskieséshez képest viszonylag kis eséssel megúszták, és 1,2 százalékkal, 2738 forintra gyengültek.
A Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal, 1760 forintra, míg a Richteré 0,4 százalékkal, 10 310 forintra süllyedt.
Két részvény tűnt még ki a hét második kereskedési napján. Az elemzői céláremelést követően 6,4 százalékkal, 1245 forintig hajrázó Duna House és a 4iG által felvásárolni kívánt Rába Járműipari Holding, melynek kurzusa 18,6 százalékkal, 3130 forintig ralizott.
A forint tartja magát az euróhoz mérten. A közösségi deviza egységéért 389,4 forintot kellett adni délután öt körül a bankközi devizapiacon, amiben fontos szerepe van az MNB döntésének is.