Deviza
Rába Holding
4iG

Extrém forgalomban zuhant a mélybe a 4iG árfolyama

Csekély mértékben gyengült kedden a BUX. A 4iG valami egészen brutális forgalom mellett közel 10 százalékkal zuhant, az OTP erősödött. Nagyot ment a Rába és a Duna House.
Murányi Ernő
2025.10.21, 17:26
Frissítve: 2025.10.21, 17:57

A budapesti tőzsde keddi kicsengetése időpontjában az európai vezető indexek és az amerikai Dow Jones is enyhe pluszban állt, miközben a másik két amerikai tőzsdemutató kismértékben gyengült.

4iG
Izgalmas napon vannak túl a 4iG részvényesei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában az erős hétkezdés után a részvényindexek némileg lendületet vesztettek, az Egyesült Államok és Kína közötti vámvitában bekövetkezett enyhülés további jelei azonban optimizmusra adhatnak okot. 

Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök megállapodásra törekszik Hszi Csin-ping kínai államfővel a már régóta beharangozott dél-koreai találkozón. Eközben a befektetők már tűkön ülnek a Big Tech cégek gyorsjelentéseire várva.

Fokozódik az izgalom a technológiai óriások közelgő negyedéves jelentési szezonja előtt

– írta Frank Sohlleder, a német Activtrades brókercég elemzője. Két nehézsúlyú játékos, a Netflix és a Texas Instruments kedd este teszi közzé negyedéves eredményeit, majd szerdán az IBM és a Tesla következik. 

A kérdés az, hogy ezek a vezető vállalatok továbbra is hozzák-e a piac magas elvárásait, vagy könnyűnek találtatnak

– tette hozzá Sohlleder. 

A BUX rengeteg izgalmat követően végül 0,4 százalékkal, 103 424 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 24 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

S ebből az átlagos értéket messze meghaladó forgalomból nagyjából 10 milliárd forint jutott az OTP, 

míg 9 milliárd forint a 4iG részvényeire.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 30,820 HUF 0 / +0.55 %
Forgalom: 9,966,643,650 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az izgalmat főként az utóbbi cég papírjai hozták a parkettre, hiszen több mint 10 százalékos pluszban, 4595 forintos magasságban is jártak, ám aztán megmozdultak az eladók, hogy az elmúlt hetekben felhalmozódott busás hasznukat – legalábbis részben– realizálják, s egészen 3585 forintig, vagyis több mint 14 százalékkal zuhant a kurzus. Végül a technológiai és védelmi ipari papír 9,3 százalékkal, 3750 forintig esett.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 3,750 HUF 0 / -9.31 %
Forgalom: 8,984,447,795 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az OTP viszont – talán az újabb kedvező elemzői értékelés hatására is – 0,6 százalékkal, 3820 forintra drágult.

A Mol papírjai a százhalombattai tűz által okozott károkhoz és kényszerű termeléskieséshez képest viszonylag kis  eséssel megúszták, és 1,2 százalékkal, 2738 forintra gyengültek.    

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,738 HUF 0 / -1.16 %
Forgalom: 1,352,756,652 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal, 1760 forintra, míg a Richteré 0,4 százalékkal, 10 310 forintra süllyedt.

Két részvény tűnt még ki a hét második kereskedési napján. Az elemzői céláremelést követően 6,4 százalékkal, 1245 forintig hajrázó Duna House és a 4iG által felvásárolni kívánt Rába Járműipari Holding, melynek kurzusa 18,6 százalékkal, 3130 forintig ralizott.  

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény17:20:00
Árfolyam: 1,245 HUF 0 / +6.41 %
Forgalom: 158,770,125 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3,130 HUF 0 / +18.56 %
Forgalom: 1,193,761,280 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A forint tartja magát az euróhoz mérten. A közösségi deviza egységéért 389,4 forintot kellett adni délután öt körül a bankközi devizapiacon, amiben fontos szerepe van az MNB döntésének is.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

 

