Nincs megállás, újabb álomhatárig száguldott a 4iG, forgalomban az OTP-t is veri a részvény
Brutális, közel 3 milliárd forintos hétfő délelőtti-kora délutáni forgalomban egészen 4000 forintig száguldott a 4iG árfolyama a pesti börzén.
Ezzel a technológiai és egyre inkább űr- és védelmi iparinak is tekintett vállalatcsoport tőzsdei kapitalizációja megközelítette az 1200 milliárd forintot, miközben a legkisebb hazai blue chip, a Magyar Telekom tőzsdei értéke jelenleg valamivel 1700 milliárd forint alatt van.
A 4iG-részvények hétfő délelőtti tőzsdei forgalma messze meghaladta az OTP-ét is, így a legnagyobb forgalmú cég volt a hazai tőzsdén.
A 4iG kurzusa augusztus végén lépte át a 2000 forintot, azaz azóta a duplájára drágult a papír. Még nincs két hete az sem, hogy a 3000 forintos lélektani határon is áttört a részvény. Egy éve pedig még csupán 820 forinton adták-vették a 4iG papírjait.
A cégcsoport részvényeinek az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót, egyre-másra jönnek a bejelentések ezen a területen. Jellemző, hogy a 4iG által felvásárolni kívánt Rába Járműipari Holding részvényei is közel 15 százalékkal, 2620 forintig vágtáztak kora délutánig.
Legutóbb, múlt hétfőn, az Európai Bizottsággal, valamint a GÉANT, Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezettel írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot, amelyben az uniós partnerek és a 4iG közösen megerősítették azon közös törekvésüket, hogy előmozdítsák a biztonságos és magas színvonalú digitális összeköttetést a Nyugat-Balkán egész területén, és megerősítsék annak kapcsolatait az EU-val.
A szándéknyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG csoport nyugat-balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tenger alatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódóan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését is.