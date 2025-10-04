Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.22 +0.07% GBP/HUF448.63 +0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 +0.03% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.22 +0.07% GBP/HUF448.63 +0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,570.27 +0.58% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,754 +0.36% OTP30,580 +0.82% RICHTER10,390 +0.29% OPUS541 -3.33% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS161 +1.86% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,988.89 +1.36% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,218.09 +0.63% BUX103,570.27 +0.58% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,754 +0.36% OTP30,580 +0.82% RICHTER10,390 +0.29% OPUS541 -3.33% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS161 +1.86% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,988.89 +1.36% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,218.09 +0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MTI KÉP!!!!!!!!!!!!! FIZETŐS!!!!!!!!!!!! NE HASZNÁLD, VAGY TÖLTSD LE ÚJRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
áttörés
védelmi ipar
4iG

Nincs megállás, újabb álomhatárig száguldott a 4iG, forgalomban az OTP-t is veri a részvény

Megvan a 4000 forint is. Nem egészen két hónap kellett a 4iG-nak az újabb duplázáshoz.
Murányi Ernő
2025.10.20., 13:28
Fotó: MTI

Brutális, közel 3 milliárd forintos hétfő délelőtti-kora délutáni forgalomban egészen 4000 forintig száguldott a 4iG árfolyama a pesti börzén.

4ig Modern,Space,Communications,And,Telecommunications,Satellites.,Broadcasting4ig
Az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót a 4iG részvényeinek / Fotó: Shutterstock

Ezzel a technológiai és egyre inkább űr- és védelmi iparinak is tekintett vállalatcsoport tőzsdei kapitalizációja megközelítette az 1200 milliárd forintot, miközben a legkisebb hazai blue chip, a Magyar Telekom tőzsdei értéke jelenleg valamivel 1700 milliárd forint alatt van. 

A 4iG-részvények hétfő délelőtti tőzsdei forgalma messze meghaladta az OTP-ét is, így a legnagyobb forgalmú cég volt a hazai tőzsdén.  

A 4iG kurzusa augusztus végén lépte át a 2000 forintot, azaz azóta a duplájára drágult a papír. Még nincs két hete az sem, hogy a 3000 forintos lélektani határon is áttört a részvény. Egy éve pedig még csupán 820 forinton adták-vették a 4iG papírjait.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény14:36:59
Árfolyam: 4,065 HUF +335 / +8.24 %
Forgalom: 3,342,833,345 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A cégcsoport részvényeinek az űr- és védelmi ipari üzletág kiépülése adja a muníciót, egyre-másra jönnek a bejelentések ezen a területen. Jellemző, hogy a 4iG által felvásárolni kívánt Rába Járműipari Holding részvényei is közel 15 százalékkal, 2620 forintig vágtáztak kora délutánig.

Legutóbb, múlt hétfőn, az Európai Bizottsággal, valamint a GÉANT, Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezettel írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot, amelyben az uniós partnerek és a 4iG közösen megerősítették azon közös törekvésüket, hogy előmozdítsák a biztonságos és magas színvonalú digitális összeköttetést a Nyugat-Balkán egész területén, és megerősítsék annak kapcsolatait az EU-val. 

A szándéknyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG csoport nyugat-balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tenger alatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódóan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését is.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
bevezetés

Váratlanul megkérdezték Varga Mihályt, hogy mikor lesz euró Magyarországon: itt a válasz

A jegybankelnök elárulta, hogy mikor lesz aktuális a kérdés.
4 perc
orosz-ukrán háború

Leválás az orosz olajról: döntött az Energiaügyi Tanács, kijöttek a részletek – megszólalt Szijjártó Péter, kritikus szakaszba léptünk

Szijjártó Péter szerint az Európai Unió súlyos hibát követ el, ha nem veszi figyelembe Magyarország földrajzi adottságait.
7 perc
mágnes

Kína a legjobbaktól tanul: az amerikaiak bevált módszerével zsarolja a világot a ritkaföldfémekkel

Zuhant a mágnesexport az EU-ba és az USA-ba is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu