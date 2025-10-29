Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.52 -0.24% RON/HUF76.4 +0.05% CZK/HUF15.96 -0.04% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.52 -0.24% RON/HUF76.4 +0.05% CZK/HUF15.96 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,957.89 +0.62% MTELEKOM1,802 0% MOL2,982 +1.48% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,360 -1.06% OPUS562 -0.89% ANY7,160 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,944.9 -0.45% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,285.1 -0.23% BUX106,957.89 +0.62% MTELEKOM1,802 0% MOL2,982 +1.48% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,360 -1.06% OPUS562 -0.89% ANY7,160 -0.28% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,944.9 -0.45% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,285.1 -0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportszergyártók
Yeezy
Trump
Adidas
büntetővám
profitnövekedés

Az amerikai árait rendesen felsrófoló Adidas még nyert is Trump vámjaival

A Yeezy-korszak lezárása után Donald Trump távol-keleti országokat sújtó büntetővámjaival is meg kellett küzdenie a legnagyobb német sportszergyártónak. Az Adidas ezt is megoldotta, a vámokat beépítette termékeinek árába, és ez olyan jól sikerült, hogy éves üzemiprofit-tervét is bő 200 millió euróval megtoldhatta.
Kriván Bence
2025.10.29, 13:25
Frissítve: 2025.10.29, 13:37

Kanye West, azaz Ye szelleme még mindig kísérti az Adidast, az antiszemita megnyilvánulásai miatt vállalhatatlanná vált rapperrel 2022-ben történt szakítás máig rányomja bélyegét a német sportszergyártó üzleti tevékenységére. Westet éppen akkor rúgták ki, amikor a fogyasztók rákaptak a Yeezy márka szabadidős termékeire és hatalmas haszonkulccsal értékesített sportos cipőire. 

Adidas Yeezy Kanye West
A Yeezy kollekció utolsó darabjait tavaly év végén tudta eladni az Adidas / Fotó: AFP

Az Adidas azonban korrekten, az üzleti szempontokat felülírva cselekedett, amikor felmondta az együttműködési szerződést, amelynek „hála” dollármilliárdos tételben ragadtak a nyakán a Yeezy kollekció darabjai. A cég nem akart ebből profitálni, a készletek kiárusítása több éven át húzódott, s a bevételt a társaság jótékony célokra ajánlotta fel, emiatt a 2023-as esztendőt veszteséggel zárta. 

A Yeezy-korszak lezárását megszenvedte az Adidas

A legutóbbi nagy, végső kiárusítási hullámot a 2024 közepén indították, de az érdeklődés már csekélyebb volt, az utolsó pár lábbelit tavaly év végén sikerült eladni. A raktárkészlet kiárusításából származó összegek viszont bevételként bekerültek az Adidas könyveibe, megemelve a bázist, azaz azt a viszonyítási alapot, amihez az Adidas idei értékesítését mérik. Más kérdés, hogy a pénz nem maradt sokáig a sportszergyártónál.

Így történhetett, hogy noha az Adidas globális értékesítése a harmadik negyedévben 3 százalékkal, 6,630 milliárd euróra nőtt, eközben Észak-Amerikában 5 százalékos csökkenésről és 1,298 milliárd eurós bevételről számoltak be szerdai gyorsjelentésükben. A bázishatás mellett azonban az Adidas távol-keleti üzemeiben gyártott és onnan az Egyesült Államokba exportált termékeket sújtó Trump-féle büntetővámok negatív hatásai is befolyásolták a forgalmat, bár 

ezt az Adidas egyszerűen oldotta meg, a pluszterheket az amerikai fogyasztókkal fizettette meg. 

Akik hajlandók is voltak többet adni például a divatos sznékerekért: a sikertermék Samba 90 dolláros árcéduláját 100 dollárosra írták át a vámok miatt, de ez meg se kottyant, a vevők vitték, mint a cukrot. 

Adidas Store
Az Adidas a kínai piac visszaszerzéséért is sokat tett, ottani bevételei 947 millió dollárt tettek ki a harmadik negyedévben / CFoto via AFP

S ha a Yeezy márkát kivesszük a képletből, kiderül, hogy az Adidas sistereg az amerikai piacon, 8 százalékos növekedést produkálva. Kínában pedig a korábbi visszaesés után a 947 millió dolláron stagnáló bevétel is jó eredménynek tekinthető. Az Adidast a dollár gyengülése is kedvezőtlenül érintette, számításaik szerint a megerősödött euró több mint 300 millió eurós bevételkiesést jelentett számára.

A Reuters által megkérdezett elemzők szerint az Adidas jól meglovagolta a terrace trendet és a retrohullámot, eladásai főként az ezt megtestesítő

  • Samba
  • és Gazelle

termékcsaládhoz kötődnek, a növekedés motorját ezek képezik. Ugyanakkor a profi sportolásra fejlesztett high-tech cipők terén is nagyot léptek előre, a futócipő-üzletág a második negyedév 25 százalékos forgalombővülését újabb 5 százalékkal fejelte meg a szeptember 30-ával zárult harmadik negyedévben.

A vámok körüli bizonytalanságok azonban még mindig jócskán adnak teendőket a termékeik döntő többségét Vietnámban, Kínában és Indonéziában gyártató sportszercégeknek. Az Adidas és társai a termelés átszervezésével, átköltöztetésével próbálnak reagálni erre. A németeknek viszont annyira bejött a vámok direkt áthárítása, hogy kérdéses, mennyit tudnának nyerni a költöztetéssel.

Profitemeléssel lepte meg a piacot az Adidas

Sőt, az Adidas múlt kedden már tervezett éves nyereségének emeléséről tájékoztatta részvényeseit, olyan jól sikerült a „vámkezelés”. Idei üzemi profitját a korábbi 1,7-1,8 milliárd euró helyett immár kerek 2 milliárd euróra várja. Ebből a harmadik negyedév a tavalyinál 23,1 százalékkal többel, 738 millió dollárral járult hozzá. Az adózott nyereség 461 millió dollár volt, ez 4 százalékos gyarapodást jelent.

 

A Björn Guldén vezérigazgató irányításával lezárt Yeezy-korszak és a stratégiaváltás eredményeit egyelőre nem tükrözi vissza az Adidas árfolyama, amely 24,5 százalékkal gyengült az idén, a friss gyorsjelentésre pedig 3,5 százalékos eséssel reagált, ami annak fényében meglepő, hogy a fő számokat egy héttel korábban már közölték.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu