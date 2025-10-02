International Flavors & Fragrances: Egy pozitív jövőkép kezdete

Az amerikai alapanyagszektor – amelyre az XLB ETF-et használjuk reprezentálásként – természeténél fogva érzékenyebb a gazdasági ciklusokra. A szektor 2024-ben visszafogott teljesítményt mutatott, elsősorban a magas kamatlábak, az Egyesült Államokban tapasztalható gazdasági bizonytalanság, valamint a kínai gazdaság lassulása (különösen az építőipari és feldolgozóipari kereslet) miatt. Ugyanakkor az amerikai monetáris politika várható enyhülése a kereslet élénkülését segítheti elő, és ezáltal az alapanyagszektor teljesítményének javulását.

Az amerikai monetáris politika várható enyhülése javaíthatja az alapanyagszektor teljesítményét / Fotó: Zumapress.com

Bár az XLB ETF 8,1 százalékos teljes hozamot ért el az év eleje óta, ami pozitív képet jelez a szektorra vonatkozóan, az International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) sajátos működési kihívásokkal küzdött, és 27,2 százalékos hozamcsökkenést regisztrált az év eleji árfolyamra vetítve.

Az IFF ízek és illatok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, amelyeket az élelmiszer-, ital-, személyes higiéniai és háztartási termékek iparágaiban használnak. Tevékenysége négy üzletágra tagolódik: a táplálkozás, egészség és biotudományok, illetve illatmegoldások.

Az IFF részvényárfolyama jelenleg 61,54 dolláron forog, és az elmúlt 52 hétben az 59,90 és 103,80 dolláros sávban alakult. Az 50 napos egyszerű mozgóátlag 66,34 dollár, míg a 200 napos 75,23 dollár. Bár az elmúlt hónapokban több részvényelemző is lefelé módosította a célárát, a medián 12 hónapos célár ennek ellenére továbbra is 82,70 dollár, ami 34 százalékos felértékelődési potenciált mutat.

Az IFF az elmúlt 18 hónapban számos kihívással szembesült, beleértve a 2024. novemberi „túlzottan optimista” negyedik negyedéves előrejelzést, amelyet a vállalat alulteljesített, és ez egyetlen nap alatt 11 százalékos árfolyamesést eredményezett. 2023-ban és 2024-ben a vállalat összesen rendre körülbelül 70, illetve 4 millió dollárnyi átszervezési és végkielégítési költséget számolt el. Emellett az IFF eladta gyógyszeripari üzletágát 2,85 milliárd dollárért, amelyet nem stratégiai tevékenységként értékelt, és ennek részeként 64 millió dolláros leírást könyvelt el a 2024. júniusban záruló negyedévben.