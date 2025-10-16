Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.33 -0.63% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.18% RON/HUF76.52 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.41% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.33 -0.63% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.18% RON/HUF76.52 -0.35% CZK/HUF16.02 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,268.42 +0.44% MTELEKOM1,798 -0.67% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS551 -0.54% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,636.93 -0.38% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17% BUX103,268.42 +0.44% MTELEKOM1,798 -0.67% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS551 -0.54% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,636.93 -0.38% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államadósság
diszkont kincstárjegy
állampapír

Állampapír: régi-új befektetési lehetőséget biztosít az ÁKK

Két DKJ rábocsátásából is jegyezhetnek a befektetők. A diszkontkincstárjegyeket az ÁKK a lejárat előtt nem váltja vissza.
Murányi Ernő
2025.10.16, 16:06
Frissítve: 2025.10.16, 16:29

Két idén kibocsátott diszkontkincstárjegyből (DKJ) is 20-20 milliárd forint értékben bocsát rá a piacra új állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – közölte az ÁKK csütörtökön.

ÁKK állampapír
Állampapírok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A D260429 sorozatszámú, eredetileg április 30-án kibocsátott és a D260218 sorozatszámú, eredetileg február 19-én kibocsátott diszkontkincstárjegyből is október 29-én hozzák forgalomba az új tételeket. Az előbbi lejárata 2026. április 29. utóbbié 2026. február 18-án lesz.

Az aukció napja mindkét esetben október 21., azaz jövő kedd lesz, aznap délelőtt 11 óráig lehet a klasszikus aukciókra az ajánlatokat benyújtani.

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A diszkontkincstárjegyeket a kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

A diszkontkincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. A devizakülföldieknek figyelembe kell venniük a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseit is.

A DKJ nem kamatozik, a befektetők jövedelemre az aukción elért árfolyam és a lejáratkor visszafizetett névérték különbözetéből tehetnek szert.

  

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu