Állampapír: elképesztő robbanás a piacon, széttépték a papírokat a befektetők - bevált a várakozás, ez most az új kedvenc a választékban

Hatalmas lendülettel rúgták rá a befektetők az ajtót a megújult lakossági állampapírpiaci kínálatra a 40. héten: az ÁKK friss statisztikáiból kiderül, az első, immáron megújult kínálattal felvonuló héten több mint 237 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet. A fordulat különösen azt tekintve szédületesen látványos, hogy az ÁKK állampapírpiaci újrarajzolása előtti héten mindössze 36,8 milliárd forintnyi kötvényre volt kereslet a lakossági piacon, ami még a korábbi hetek gyenge teljesítményét is alulmúlja, a 38. héten ugyanis például 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír.

Itt vannak az új, emelt kamatozású állampapírok / Fotó: Kallus György

Itt vannak az új, emelt kamatozású állampapírok – meg is érkezett a kereslet

A 40. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 129,0 milliárd forint, közel 10-szer annyi, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 55,2 milliárd forint, 19-szer annyi, mint egy hete. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 41,5 milliárd forint, 5,8-szor annyi, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 11,4 milliárd forint, 1,0 milliárd forinttal több, mint a 39. héten. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,96 milliárd forint, bő ötszázmillió forinttal több, mint a megelőző héten.

A friss számokból két dolog tűnik ki azonnal: az értékesített volumen szédületes mértékű növekedése, illetve az, hogy a MÁP Plusz, mely eddig rendre a népszerűségi lista harmadik-negyedik helyére fért csak fel, már a dobogó második fokáig verekedte magát, és minden bizonnyal ezen pozícióját könnyedén meg is fogja tudni majd őrizni.

A kondíciók ugyanis egyértelműen a MÁP Plusz esetében javultak a legnagyobb mértékben,

a papír új formájában már méltán vetekszik akár az idei favorit FixMÁP-pal is,

így a népszerűség közel 20-szorozódása egyáltalán nem meglepő, ezzel a Világgazdaság is több cikkben foglalkozott.