Deviza
EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,874.57 +0.95% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.8 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.77 +0.3% BUX100,874.57 +0.95% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,480 +1.8% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.8 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.77 +0.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MÁP Plusz
FixMÁP
PMÁP
lakossági állampapír
állampapír
ÁKK

Állampapír: hússzoros forgalommal robbant be az egyik új sorozat, bődületes a kereslet - nem hiába falják a befektetők ezt a papírt

Sikeresen rázta fel és kezdte el a fix kamatozású sorozatok felé tolni a befektetőket az ÁKK, a hatalmasat ugró kereslet árnyékában már az új favoritok erősorrendje is látszik. Ráfért az izgalom a hazai állampapírpiacra, és bőven lesznek itt még érdekességek a következő hetekben.
Mészáros Gergő
2025.10.07, 12:00
Frissítve: 2025.10.07, 12:13

Elképesztőt ugrott a hazai lakossági állampapírpiac forgalma az első olyan héten, amikor már az ÁKK által alaposan átrajzolt kínálatból válogathattak a befektetők. A keresleti többlet megjelenése nem meglepő, hiszen két papír, a FixMÁP és a MÁP Plusz érdemi hozamnövelésen ment át, így a megugró érdeklődés szinte borítékolható volt, annak mértéke viszont gyakorlatilag minden képzeletet felülmúlt: míg két hete még a 37 milliárd forintot sem érte el a heti értékesítés volumene, a múlt héten 237 milliárd forintos forgalmat élt meg a lakossági állampapírpiac, és tette mindezt úgy, hogy a hatalmas ráncfelvarráson átesett papírok csak szerdán kerültek fel a palettára.

LUS_IMG_3918, állampapír,
Bődületes érdeklődés mellett startoltak a lakossági állampapírok / Fotó: Kallus György

Bődületes érdeklődés mellett startoltak az új lakossági állampapírok

A forgalmi növekedés ugyan papírformaszerű volt, az már több kérdőjelet hordozott magában, hogy a befektetők pontosan melyik papír felé is indulnak meg rohamléptekkel az új kínálatból. Az kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának 

  • két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz, 
  • és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.

A két klaszter létrejötte nem véletlen, az az ÁKK kimondott céljaival is egybeesik: az Államadósság Kezelő Központ ugyanis nyíltan a fix kamatot fizető papírok felé akarja terelni a lakosságot, hogy csökkentse az államháztartás kamatkötelezettségeit érintő kiszámíthatatlanságot, amit az inflációkövető papírok esetlegesen elszálló rátái okozhatnak, ahogy tették ezt a PMÁP bődületes kamatkötelezettségei esetében is. A szakértők ezért emelték meg 0,5, illetve 0,75 százalékponttal a két fix kamatot fizető eszköz, a FixMÁP és a MÁP Plusz kuponjait, és ugyanezért vágták meg a két változó kamatozású eszköz rátáit, még ennél is nagyobb mértékben.

Az átalakítás eredménye az lett, hogy a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalék körüli hozamot garantál 5 éves futamidővel, 

ami ugyan az elmúlt évek részvénypiaci szárnyalását látva nem tekinthető egyértelmű favoritnak, kockázatmentessége és adómentessége sokat tesz hozzá a vonzerőhöz.

Egyértelmű siker koronázza az ÁKK lépését

Az ÁKK stratégiája pedig bejött, legalábbis az első heti értékesítési adatokat látva biztosan: a lakosság racionálisan döntött, követte a magasabb kamatokat. A FixMÁP megtartotta első helyét az értékesítési listán, viszont közel 10-szer annyi papírt adott el, mint egy héttel korábban,  129 milliárd forint értékben. 

A második helyre egyből berobbant a MÁP Plusz, 55,2 milliárd forintos volumennel, ezzel közel 20-szorosára növelte a keresletét heti alapon. 

A harmadik helyezett BMÁP is nagy, közel hatszoros forgalmat élt meg, esetében viszont minden bizonnyal nem az új, hanem a régi sorozatok iránti kereslet futott még egy nagyot, hiszen a frissen leváltott sorozatok még magasabb kamattal rendelkeztek, mint az újak – nevezetesen kamatprémiumuk az első négy évben 0,25 százalékponttal, az utolsó két évben pedig 0,5 százalékponttal került lejjebb az új kínálatban.

A PMÁP pedig, egyáltalán nem meglepő módon, továbbra is a sor végén kullog, az állampapírpiac egykori sztárjának már az eddigi konstrukciója sem volt túlzottan vonzó a jelenlegi környezetben, és ez az új kínálatban csak még tovább romlott: a tízéves futamidő változatlan, a kamatbázis pedig szintén maradt az előző éves átlagos infláció mértéke, a kamatprémium viszont nagyot zsugorodott, mindössze 0,1 százalékot fizet évente a bázison felül, szemben a korábbi sorozatokkal, melyek prémiuma 0,5-ről 1 százalékra emelkedett a futamidő előrehaladtával. 

A PMÁP táján ugyan megjelent még egy 0,5 milliárdos keresleti többlet a múlt héten, ez szinte biztosan a régi sorozatok felé irányult, nem az újak felé – érdekes lesz ennek fényében követni, hogy hogyan is alakulnak az értékesítési mutatók a következő hetekben.

 

Állampapír

Állampapír
176 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu